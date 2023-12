Vous avez un ou une amie qui n’arrive jamais à rester en couple? Vous avez vous-même des difficultés à avoir une relation amoureuse stable et durable? “Une hypothèse possible, c'est que la personne en question a un attachement dit “évitant”. Dès qu'il y a une relation d'attachement, c'est-à-dire une intimité, elle va avoir une sorte de peur et elle va s'éloigner” explique Federico Parra, psychologue clinicien. En psychologie, la théorie de l’attachement est une théorie qui parle des effets de la relation avec le “gardien” (qui quand on est enfant peut être le père, la mère, la nounou, etc.) sur nous-mêmes, “sur notre capacité à gérer nos émotions, à avoir une estime de soi, une confiance dans les autres quand on va continuer à grandir” précise Federico Parra.

Le psychologue clinicien explique que deux types d’attachements insécures existent: l’attachement anxieux et l’attachement évitant. Ce sont les plus classiques. Pour commencer, l’attachement anxieux par génèse “ça serait des parents qui sont disponibles mais par moments” uniquement. Federico Parra donne cet exemple de la mère qui souffrirait de dépression cyclique “donc qui a des périodes où elle va très bien, et à ce moment-là, elle est super sensible, elle s'occupe de l'enfant, elle le protège, etc. mais il y a d'autres périodes par lesquelles elle est prise par sa problématique dépressive, et à ce moment-là, elle est complètement absente. Ça se répète sans cesse, et donc l'enfant commence à essayer d'anticiper, il développe de l’anxiété et il commence à essayer de maîtriser les choses”.

Une fois devenu adulte, celui qui était un enfant anxieux “va en général être très préoccupé”. “Quand il est en couple, il va avoir peur que la personne le quitte ou le trompe, il va aussi avoir des réflexions négatives par rapport à lui-même, "Je ne suis pas suffisamment bon”, ce genre de choses. Quand la personne est célibataire, quand elle est seule, elle va être aussi très préoccupée du fait d'avoir une relation, elle va se préocuper toujours de ces sujets” développe Federico Parra.

“Chez un enfant, il faut des gardiens qui vont être présents”





Le second type d’attachement insécure est l’attachement évitant qui est “plutôt un pattern de off tout le temps, c'est-à-dire que l'enfant, à chaque fois qu'il a besoin de sa figure d'être apaisé, etc., il va retrouver de manière constante que ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il va arrêter de demander”. Une fois adulte, il aura tendance à fuir “la relation du moment qu'elle devient très intime, et je ne parle pas de sexualité, je parle au niveau du cœur. Une personne qui est hyper très évitante, va simplement ne pas avoir de relation de longue durée, il va sauter d'une petite relation à une petite relation, etc., mais il y a des personnes qui ont un peu d'évitement, et donc elles peuvent même être mariées”.

A l’inverse de ces types d’attachement insécures, il existe bien l’attachement sécure. Federico Parra le définit ainsi: “c'est une capacité assez flexible d'être en même temps intéressé, séduit par les relations intimes, c'est-à-dire avoir envie d'être en couple par exemple, mais en même temps de ne pas être obsédé par cela”. Il s’adresse aux parents: “pour favoriser l'attachement sécure chez un enfant, il faut des gardiens qui vont être présents, surtout dans les moments de stress, par exemple s'ils ont une grosse peur, ou s'ils ont une forte tristesse. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir des enfants qui sont sécures. Mais il faut les mettre en priorité, il faut leur dédier le temps qu'il faut. Ensuite, il faut faire tout ce qu'il faut pour les calmer, etc. Tout ça, quand ça se répète suffisamment, va créer ou favoriser un attachement sécure”.

Si vous souffrez de syndrômes d’évitement en couple ou en relation amoureuse et que cela vous pose problème, il est conseillé de se tourner vers un psychologue pour travailler sur cela et l’améliorer afin de vivre pleinement ses relations amoureuses. Par “pose problème”, le psychologue entend “des problèmes dans le sens d'être trop anxieux et vivre mal ses relations, ou même de la foutre en l'air parce qu'il y a toujours des disputes, des jalousies, etc., ou, à l'inverse, de se retrouver à 50 ans je n'ai pas eu encore une seule relation significative c'est pas possible, je veux changer ça”. Être également en couple avec quelqu’un “qui est stable, qui nous aime, qui est patient et que cela dure dans le temps, il y a de bonnes chances que dans le temps, on devienne plus sécure” conclut Federico Parra.