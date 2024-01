Tous les matins, Alex, animateur en Ehpad, a remplacé la lecture du journal, durant laquelle il s’est “très rapidement aperçu que les résidents s’endormaient”, par une revue de presse présentée sous forme de jeux. “Tous les matins, ça nous permet de nous rassembler” commente l’une des résidentes de l’Ehpad La Verrière de Villers-lès-Nancy dans le Grand Est. “On a commencé à diffuser sur TikTok . Ça permet aux résidents d'être acteurs de leur vie, d'être acteurs de leur vie, de pouvoir participer, d'échanger avec les vieweurs, avec les tiktokeurs. L'objectif, c'est vraiment de les stimuler, de faire fonctionner toutes les connexions cognitives. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des familles qui ne pouvaient pas voir leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'ils sont très, très loin, et grâce à TikTok, ils arrivent à les voir” explique Alex, l’animateur de la revue de presse quotidienne.

“C'est que du bonheur. On fait tout ça avec le cœur”





“Bien entendu, on respecte le droit à l'image, ça, c'est important. Pour que le résident puisse être vu sur TikTok, il faut que lui ait accepté, il faut que la famille ait accepté” précise Alex qui ajoute : “C'est le sourire des résidents qui me motive le plus, de les sortir de leur chambre. (...) On a une résidente, je lui avais mis une perruque pour une vidéo, elle m'a dit : "Mais jamais j'aurais pensé à mon âge que je pourrais refaire des bêtises comme ça." (...) L'objectif principal, pour moi, c'est de leur apporter un peu de joie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Eux m'apportent aussi parce qu'ils m'apportent leur expérience. Ils ont une bienveillance extraordinaire. C'est que du bonheur. On fait tout ça avec le cœur.”

Ancien animateur radio bénévole puis salarié, il a décidé de rester dans sa région, la Lorraine. “Les places sont très, très chères en radio. Donc j’ai progressivement quitté la radio. Au moment de la Covid, je me suis retrouvé sans emploi. Et j’ai eu l’opportunité en regardant les offres d’emploi de trouver ce travail ici à l’Ehpad. Aujourd'hui je retrouve un peu la radio grâce à TikTok et grâce à cette revue de presse et les jeux qu'on peut mettre en place avec les résidents” confie l’animateur. Les résidents de l'Ehpad ont l’air ravis, comme cette résidente qui explique que son “petit neveu de 13 ans (...) à chaque fois qu’il le peut, il nous suit et il adore”.

