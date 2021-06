C’est quoi le snus ?

Addictif, nocif, de plus en plus plébiscité par les jeunes… Il est interdit partout en Europe, sauf en Suède où il est consommé par plus d'1 million de personnes. C'est quoi le snus ?

Qu’est-ce que le snus ?

C’est du tabac qui se présente sous forme de poudre dans un sachet, alors, c’est ce qu’on appelle le tabac oral. Il se consomme par diffusion de la nicotine à l’intérieur de la cavité buccale, on le met entre la lèvre et la gencive. Et donc on voit bien qu’avec les muqueuses, la concentration de nicotine est très importante et arrive rapidement au niveau du cerveau.

Une drogue interdite partout en Europe, sauf en Suède

Le snus est interdit partout en Europe, sauf en Suède. Si en France, le nombre de consommateurs est encore faible, plus d’1 million de Suédois en consomment quotidiennement. Le snus en portions est lancé pour la première fois en 1970. Une étape importante qui permet au snus de gagner en popularité. Depuis quelque temps, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Le snus n’est pas une alternative à la cigarette

Ce n’est pas parce qu'on consomme de la nicotine sans aucune combustion qu’il s’agit d’une substitution contrôlée. Ces produits sont fabriqués et distribués de manière illégale, illicite, sans aucun contrôle.