C'est quoi une grossesse cryptique ou grossesse furtive ?

“J’ai appris 15 minutes avant sa naissance que j’allais l’avoir. C’était un peu un choc”

“Voici Madison Grace. C’est mon petit bébé surprise”. Kayla Simpson a vécu une “grossesse cryptique”, que l’on appelle aussi “grossesse furtive”, c’est-à-dire une grossesse découverte au-delà de la 20e semaine. Durant toute la conception, la jeune Américaine n’a eu aucun symptôme, aucun signe. Elle explique que son corps n’a pas changé. Elle n’a pas eu de nausées, elle n’a pas été malade ni n’a pas eu de remontées acides. Elle a même eu ses règles sans interruption. “Donc ce n’était même pas un sujet d’inquiétude pour moi. Je ne me suis pas dit une seule seconde “mon Dieu, je vais avoir un bébé” commente la mère de famille. Manon raconte comment elle a vécu son déni de grossesse

La nuit de son accouchement, elle a été réveillée par de légères crampes. “Je pensais que mon appendice avait éclaté” se souvient Kayla Simpson. Les grossesses furtives sont très rares. Les études suggèrent qu’elles représentent 1 grossesse sur 475 selon la National Library of Medicine. Et dans 1 cas sur 2500, la grossesse n’est découverte qu’au moment de l’accouchement. Quand la jeune femme est prise en charge à l’hôpital, le médecin a tout juste le temps de l’osculter que le bébé est sorti du ventre de la mère. Kayla a partagé son histoire sur TikTok, où on lui a posé beaucoup de questions. “Je me dis que de toute façon, c’est comme ça, on n’y peut rien. Je l’aime autant que si j’avais su pendant 9 mois. Elle est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée” précise la jeune femme. Jessica Thivenin raconte son éprouvante maternité