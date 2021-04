Comment le chien guide Opium va aider Bérénice, 14 ans, malvoyante

Malvoyante de naissance, Bérénice, 14 ans, va pour la première fois de sa vie avoir un chien guide. Ce chien, c'est Opium. Et il a beaucoup à lui apporter.

Le chien guide, un soutien essentiel et une sélection primordiale pour les malvoyants

Bérénice a 14 ans, elle est malvoyante, et pour la première fois de sa vie, elle va avoir un chien-guide. Pour recevoir celui qui lui correspond parfaitement, elle a attendu plus de 2 ans. C’est la Fondation Frédéric Gaillanne qui va donner gratuitement un chien-guide à Bérénice. Pour trouver celui qui lui correspond, elle y effectue un stage de 3 semaines.

“Je pourrai beaucoup plus sortir avec des amis, être beaucoup plus autonome.”

Bérénice a depuis toujours refusé les cannes, afin d’éviter d’être directement catégorisée comme malvoyante. Avoir un chien guide se révèle être une solution plus discrète. C’est donc Opium qui a été choisi pour être le chien guide de Bérénice qui confie : “Je pourrai beaucoup plus sortir avec des amis, être beaucoup plus autonome."