Conversation entre deux sages-femmes sur le malaise de la profession

"On n'accompagne plus les femmes, on n'a plus de temps à leur accorder." Lauréna et Chantal participent à la mobilisation des sages-femmes qui réclament de meilleures conditions de travail. Voilà pourquoi. Chantal Birman est l'héroïne du documentaire "À la vie" en salles le 20 octobre.