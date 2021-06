Covid-19 : faut-il lever les brevets vaccinaux ?

Covid-19 : faut-il lever les brevets vaccinaux ? On a posé la question à Sandra Lhote-Fernandes de l'association Oxfam France, et à Éric Baseilhac de l'organisation Les Entreprises du Médicament. Elle est pour, il est contre. Voici leurs arguments.

Lever les brevets vaccinaux, qu’est-ce que cela signifie ?

Cette décision revient à lever toutes les barrières juridiques à la production des vaccins. Le brevet devient alors libre de droits, à la disposition des autres laboratoires. Pour Sandra Lhote-Fernandes de l'association Oxfam France, il s’agit d’une première étape visant une augmentation massive dans la production de vaccins. Éric Baseilhac de l'organisation Les Entreprises du Médicament décrit quant à lui la levée des brevets comme une solution démagogique : “C’est tout simplement piquer une recette de cuisine et la donner à quelqu’un d’autre, peu importe ce quelqu’un d’autre.”

La levée des vaccins : vecteur d’égalité ou destruction de la propriété intellectuelle?

Tandis que pour Éric Baseilhac, lever les brevets des vaccins revient à détruire la propriété intellectuelle du laboratoire qui en est à l’origine, il s’agit pour Sandra Lhote-Fernandes d’une étape primordiale pour plus d’égalité dans l’accès à la vaccination. Elle rappelle combien les fractures entre les pays riches et les pays pauvres sont importantes et méritent une attention toute particulière.