Des chiens pour accompagner les personnes diabétiques

“C’est un soutien émotionnel pour mieux gérer ma glycémie”

Rumba est une chienne spécialement dressée pour aider Enzo à gérer son diabète. En 3 jours, elle a déjà adopté les réflexes et s’est mise à “poker” naturellement le jeune garçon.

“Poker”, c’est mettre des coups de museaux pour prévenir d’un danger. Chaque chien est entraîné et capable, rien qu’à l’odeur, de déterminer si le taux de glycémie de la personne est normal ou non.

Le diabète est une maladie qui entraîne un dérèglement du taux de sucre dans le sang. Sans contrôles réguliers, le malade risque une crise pouvant aller jusqu’au coma. Avec leur formation, les chiens sont capables d’anticiper ces crises.

À 11 ans, Hakaroa Vallée a été diagnostiqué diabétique de type 1. Aujourd'hui, il veut montrer que sa maladie ne l'empêche pas de vivre.

Des chiens formés par l’association Acadia

Ces chiens dressés sont remis gratuitement à leurs bénéficiaires par l’association Acadia, qui s’adresse aux enfants et jeunes adultes atteints de diabètes. Comme Enzo, Emma vient de recevoir la chienne qui l’accompagnera les 8 prochaines années, Perle.

“C’est énorme d’avoir ce chien avec nous, qui est là, qui nous regarde tout le temps, qui fait tout le temps attention à nous. Elle m’a déjà alertée deux fois naturellement.”

Emma fait ses études à la maison car elle fait encore trop d’hypoglycémie la nuit, la poussant dans des comas avec convulsions. Avoir un chien pour l’aider, c’est une manière pour elle de devenir plus indépendante et pouvoir aller plus facilement dans sa vie d’adulte.

Dans la mesure du possible, l’association essaye de sélectionner des chiens de refuges pour leur donner une nouvelle vie. Leur formation, financée par l’association, dure entre 6 et 10 mois. Ce n’est pas la race du chien qui est privilégiée mais son caractère.

“Ce qu’on recherche comme tempérament chez le chien, ce sont des chiens qui sont très sociaux, qui sont capables de s’adapter à un nombre d’environnements très variés”.

