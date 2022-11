Elle créé un kit d’accompagnement aux premières règles

1 femme sur 3 s’est sentie perdue au moment de ses premières règles

“La première fois que j'ai eu mes règles, j'avais 12 ans et personne ne m'en avait jamais parlé. On n’en parlait pas à l'école. Mes parents étaient beaucoup dans le non-dits, j'ai fait différemment avec mes filles” confie Valentine, 50 ans et maman de deux filles. Une femme sur trois déclare sentie perdue, confuse, au moment de ses premières règles. Face à ce constat, Édita a créé Ma Louloute, qui propose des kits pour accompagner et autonomiser les jeunes filles. Les règles dans la publicité : 60 ans de tabou

“L'idée m'est venue avec ma petite louloute à moi qui a aujourd'hui 18 ans. Ma fille m'a demandé un jour en rentrant : ‘Si ça m'arrivait d’avoir mes premières règles à l'école maman qu'est-ce que je fais et comment je fais ?’” explique Édita. La mère de famille décide de créer un kit ludique pour enfants contenant “un guide qui explique absolument tout ce qui va s'opérer dans son corps jusqu'à l'arrivée des règles, le premier calendrier circulaire menstruel, trois serviettes jours, trois protège-slip et trois serviettes de nuit”. Cette association vient en aide aux étudiantes en précarité menstruelle

