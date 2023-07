De personnes non diabétiques utilisent ce médicament comme coupe-faim





Une enquête est ouverte sur l'Ozempic, un médicament anti-diabétique souvent détourné pour perdre du poids, notamment par les célébrités. Sur les réseaux sociaux, il est présenté comme “un produit miracle” ayant des propriétés amaigrissantes. Sur TikTok, le hashtag comptabilise plus de 1,2 milliard de contenus. L’Ozempic c’est un antidiabétique injectable qui stimule la libération d’insuline ce qui va aider à contrôler le taux de glucose dans le sang. Il contient une molécule, la sémaglutide, une hormone qui ralentit la vidange de l’estomac et qui donc, réduit l’appétit. Normalement, il ne s’obtient que sur prescription médicale, dans le traitement du diabète de type 2.

Le parcours d'un médicament avant sa commercialisation





Mais sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les personnes non diabétiques qui conseillent d’utiliser ce médicament comme coupe-faim. Beaucoup de stars aussi ont recours à l’Ozempic ou d’autres médicaments comme le Saxenda ou encore le Wegovy. C’est le cas d’Elon Musk par exemple. Sauf que les autorités avaient déjà alerté il y a quelques mois sur les effets indésirables potentiellement graves de l’Ozempic comme des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies. Mais aussi sur le fait que, tout simplement, cela pouvait impacter sur la disponibilité du produit, pour ceux qui en ont besoin, les personnes diabétiques.

Pénurie de médicaments : à quoi c'est dû ?





Ce mardi, l’Agence européenne du médicament a lancé une enquête après des signalements d’épisodes dépressifs, de pensées suicidaires et d’automutilation chez des personnes adeptes de ce traitement en Islande. Pour l’instant ils n’ont pas encore déterminé si les cas étaient liés aux médicaments eux-mêmes ou à des effets sous-jacents mais ces effets inquiètent, surtout qu’actuellement le comportement suicidaire n’est pas repertorié sur la notice de l’Ozempic comme un effet secondaire. L’enquête de l’Agence européenne des médicaments devrait se terminer en novembre.

L'Avigan : médicament miracle ou arnaque ?





Sur TikTok, des influenceurs vante les mérites amaigrissant du médicament qui régule le diabète. Augmentant le sentiment de satiété, ce médicament a été acheté par des personnes non atteintes de diabète, provoquant notamment aux Etats-Unis une pénurie de ce type de médicaments indispensables aux personnes malades. Le diabète de type 2, le plus répandu, toucherait 1 personne sur 10 dans le monde. En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la Caisse nationale d’Assurance-maladie (CNAM) ont demandé aux pharmaciens d’être vigilants lors de la délivrance de ce type de médicaments.