Ibrahima a a bénéficié d'un traitement de thérapie génique né des recherches de Généthon

Ibrahima a 2 ans et demi et il est atteint d'amyotrophie spinale, une maladie rare qui empêche de marcher et qui peut engager un pronostic vital. Mais dépisté à la naissance, il a bénéficié d'un traitement de thérapie génique né des recherches de Généthon, le laboratoire du Téléthon, qui lui permet aujourd'hui d'être un enfant comme les autres. On l'a rencontré avec ses parents.