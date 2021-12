Juliette veut libérer la parole sur la santé intime et sexuelle des femmes

"On est toutes concernées, l'important c'est qu'on en parle." Endométriose, fibromes, vaginisme... Libérer la parole sur la santé intime et sexuelle et orienter les femmes vers les experts dont elles ont besoin, c'est l'idée de Juliette avec son application My S Life soutenue par l’incubateur WILLA et par AXA. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque