La contraception masculine, ça existe déjà…

Contraception thermique, préservatif, vasectomie… En attendant la pilule pour homme, la contraception masculine, ça existe déjà.

1- Le préservatif

Pour Marc Galiano, urologue et andrologue, le préservatif est un moyen de contraception efficace. Son indice de Pearls n'est que de 1%. Cet indice mesure le nombre de grossesses non désirées divisé par le nombre de mois où on prend une contraception. Plus il est faible, plus la méthode de contraception est efficace.

2- La vasectomie

Cette opération est autorisée en France depuis 2001. Elle consiste à couper les canaux acheminant le sperme vers les testicules. Marc Galiano rappelle son caractère irréversible : “Aujourd’hui en France on a l’obligation légale de proposer systématiquement une cryoconservation du sperme. Il existe des méthodes chirurgicales au microscope qui permettent de recoudre les canaux déférents, c’est une méthode qui est complexe, qui est délicate mais qui éventuellement peut fonctionner.”

3- La contraception thermique

L’indice de Pearls de cette méthode est de 0,5%. Marc Galiano rappelle la nécessité d’une grande étude internationale afin de valider l’efficacité définitive de cette cette méthode. Il ajoute : “A priori, c’est une méthode qui est réversible et qui a un indice de Pearls très faible.”

4- La pilule pour hommes

Marc Galiano explique à ce sujet que des études de phase 1 phase 2 sont déjà faites, afin d’étudier ces combinaisons d’hormones chez l’humain. Il ajoute : “On aura affaire aux mêmes effets secondaires et peut-être à la même réticence de la part des hommes que les femmes ont eu puisque les femmes ont 40 ans d’histoire avec la pilule.”

5- Le retrait

Concernant cette méthode, qui consiste donc à éjaculer à l’extérieur, elle est à l’origine de 25% de grossesses non désirées. Il s’agit d’une méthode qui n'est vraiment pas efficace.