La mode de la vitaminothérapie en intraveineuse

“Ce n’est pas bon d’être perfusé sans arrêt”

"Des personnes en bonne santé se font injecter des vitamines dont elles n'ont pas besoin, alors que des personnes avec des problèmes de santé ont besoin de ces produits médicaux." Se faire injecter des vitamines par intraveineuse , c'est une nouvelle pratique à la mode aux États-Unis qui fait débat. Des stars comme Chrissy Teigen, Kelly Osbourne, Becky G ou Rihanna ne jurent que par elle. "L'injection dure entre 30 et 60 minutes, en général. Elle coûte en moyenne entre 100 et 300 $, mais j'ai déjà vu des prix qui allaient jusqu'à 1000 $," explique Zach Mulvihill, spécialiste de médecine intégrative.

D'après certains sites, ces injections seraient la réponse à de nombreux problèmes : soigner la gueule de bois, booster son énergie ou système immunitaire, contrer voire parfois même inverser les effets de l'âge. Les partisans de cette thérapie la considèrent comme un moyen efficace de faire passer des vitamines et des minéraux dans le sang. Mais si ses adeptes disent que cette thérapie leur fait du bien, ses bienfaits n'ont pas encore été prouvés par la science, et la pratique n'est pas approuvée par la FDA, l'agence américaine qui contrôle la sécurité des denrées alimentaires et des médicaments.