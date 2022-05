Le burn out n'est pas seulement dû à une surcharge de travail

“La surcharge de travail n’est pas la seule raison pour laquelle on développe un burn out”

“Notre cerveau a bien évolué pour nous garder en état d’équilibre.” Selon Samah Karaki, neuroscientifique et fondatrice du Social Brain Institute, il existe plusieurs raisons qui peuvent causer un burn out.

“Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un stress physique comme une absence de sucre ou le fait qu'on soit poursuivi par un prédateur et un stress psychologique”, explique la spécialiste.

“Il n’est pas reconnu comme maladie au travail”. Sentiment d'épuisement, mauvaises relations avec ses employeurs, troubles de l'humeur… En tant que salarié, la vie en entreprise peut devenir un calvaire. Des symptômes peuvent être des premiers signes d'épuisement professionnel. C’est quoi le burn out ? Découvrez la réponse en vidéo.

“Quand on manque de contrôle, notre cerveau est aussi en situation de réponse au stress”

“Si on travaille dans des environnements dans lesquels on ne se sent pas autonome, admiré et respecté, pour notre cerveau, ces situations psychologiques sont considérées comme des attaques physiques et peuvent causer un burn-out”, poursuit la neuroscientifique.

D’après elle, “des études montrent que quand on manque de contrôle, de clarté, de transparence, notre cerveau est aussi en situation de réponse au stress”. Ainsi, plusieurs facteurs de stress au travail peuvent entraîner un burn out.

“Si cette situation d'incertitude, si ce manque d'appartenance sociale, cette injustice qu'on subit dure, devient chronique, on est tout à fait sujet à développer des burn out”, conclut Samah Karaki.

