Qu’est-ce que le collagène ? “Le collagène, c'est la protéine de structure indispensable pour le derme. Il y a ces grands filaments entrecroisés avec beaucoup d'eau au milieu, et le collagène sert à faire cet échafaudage et finalement à faire que chaque cellule soit bien à sa place. Normalement, ce matelas ressemble vraiment à une sorte de grand grillage organisé. Si vous enlevez des tiges ou si vous en cassez certaines, ça va se plier sur les zones où il y a le plus de mouvements. C'est pour ça qu'on a plus de rides autour de la bouche, autour des yeux, dans les zones où il y a plus de mouvements de muscles en dessous” explique Dermato Drey, dermatologue.

A Paris, vient d’ouvrir le tout premier café à collagène de France. Est-ce que le collagène présente véritablement des bénéfices pour l'élasticité, la fermeté et l'hydratation de la peau ? “Il faut en mettre beaucoup du collagène, pour que ça marche. Il faut en prendre environ dix grammes par jour” précise Valentine Pétry, journaliste experte en cosmétique. Elle ajoute : “Et en fait on parle "du" collagène, mais on devrait parler “des” collagènes. Il y en a environ 28 différents dans le corps. Donc il y en a dans la peau, évidemment, il y en a aussi dans les cheveux, il y en a dans le cartilage, il y en a dans les os. Quand tu regardes sur PubMed, qui est le site de référence qui référencie toutes les études scientifiques sur le collagène, on voit que les études sur le collagène et la peau, on commence à en voir dès les années 1960, mais ça augmente de manière fulgurante, là, depuis les années 2020. Et c'est notamment dû au fait que, maintenant, on a compris comment faire pour que le collagène puisse passer la barrière de l'estomac”.

Valentine Pétry explique qu’en mangeant de la peau de poisson, on mange du collagène, mais “en fait, la molécule est trop grosse pour passer ton estomac. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on sait comment l'hydrolyser, c’est-à-dire qu’on coupe les molécules en peptides avec de l’eau. Il faut hydrolyser plusieurs fois pour avoir de toutes petites molécules”. Sérum, gélules, crèmes, compléments alimentaires, poudre au collagène… La journaliste indique que tous ne fonctionnent pas de la même manière. Si elle recommande plutôt les poudres, qui sont plus concentrées, elle précise qu’il n’existe aujourd’hui pas d’étude suffisamment large pour prouver l’efficacité du collagène.





“Les études qui sont, d'un point de vue scientifique, assez sérieuses, restent encore limitées” explique Emilie Steinbach Docteure en Sciences. Elle rappelle qu’il existe “plein de choses à faire pour prévenir le vieillissement cutané, et en dernier, c'est les compléments alimentaires de collagène ou autres compléments alimentaires. La première chose à faire, c'est se protéger vraiment quotidiennement des rayons ultraviolets. Donc mettez de la crème solaire tous les jours. La deuxième règle, c'est d'éviter de fumer. La pollution, mais bon, c'est difficile de se protéger de la pollution quand on vit à Paris, par exemple. Apprenez à gérer votre stress. Cela aussi a été reconnu comme un des facteurs très importants qui jouent sur le vieillissement cutané. Et selon certaines études japonaises, la nutrition jouerait à 30 % sur le vieillissement de notre peau. Ayez une activité physique régulière. Et après avoir fait attention à tous ces facteurs, Vous pouvez vous tourner vers des compléments ou des cosmétiques pour encore plus améliorer l'apparence de votre peau, mais le mode de vie est le plus important”.

