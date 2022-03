Le combat de Camila, mannequin atteinte d'alopécie

“Plus tu mets en valeur tes différences, plus tu seras beau”

“La première chose que m’ont dite les médecins, c’était “ne stresse pas”. Et ça m’a stressée toute ma vie, jusqu’au jour où j’ai décidé de me raser la tête.”

Camila Solórzano est mannequin. La jeune femme souffre d’alopécie en plaques. “Je suis devenue mannequin et j’ai trouvé un moyen d’expression très libre et très riche.”

“Beaucoup de gens ont commencé à m’écrire en disant : “J’ai de l’alopécie, comme toi, et je passe mon temps à le cacher”. C’est ce qui m’a le plus marquée.

J’ai pensé : "Waouh, je change des vies sans le savoir, juste par mon exemple. Je réchauffe le cœur d’autres personnes. Beaucoup de gens veulent ressembler à quelqu’un d’autre. Mais non, plus tu mets en valeur tes différences, plus tu seras beau.”

Alba Parejo est une mannequin espagnole. Elle est née avec une maladie rare, qui provoque une couverture partielle de son corps de grains de beauté. Découvrez le combat d’Alba, mannequin, contre la maladie qui recouvre son corps de grains de beauté.

“J’étais très malheureuse”

Avant d’accepter sa maladie, qui s’est déclarée dès son enfance, la jeune femme a mis du temps. Elle a subi des moqueries en tant qu’enfant : “J’étais très malheureuse de perdre mes cheveux.”

Adolescente, Camila sort souvent avec un foulard sur la tête pour cacher sa maladie. “À ce moment-là, mon alopécie me faisait me sentir très mal dans ma peau. J’avais l’impression que tout le monde connaissait mon secret.”

“Sur ces photos, on voit que j’ai les yeux un peu larmoyants, car c’est au moment où je me suis rendue compte que je ne pouvais rien faire pour l’empêcher.

Mon bonheur dépendait de la quantité de cheveux sur ma tête. Et je me suis rendue compte que mon bonheur dépendait de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler.”

Un jour, la jeune femme a décidé de se raser la tête : “Au moment où je me suis rasé la tête, j’ai pensé à toutes les personnes qui ressentent cette même souffrance, à cause de leur couleur de peau, de leur silhouette, de leur corps, ou n’importe quoi.

Quand je me suis rasée, j’ai demandé à un ami, un ami très proche, qu’il me prenne en photo. Il a pris des photos, je les ai mises sur Instagram, et…

À peu près trois jours plus tard, le directeur d’une agence de mannequins m’a contactée et m’a dit : “Ça t’intéresserait d’être mannequin ?” Et moi : “Oui, je veux bien essayer.”

Winnie Harlow est une mannequin atteinte de vitiligo, une maladie de peau qui provoque une dépigmentation de la peau. Cela se caractérise concrètement par l’apparence de tâches blanches. Voici le portrait de Winnie Harlow, mannequin atteinte de vitiligo.