Le désamour, par Fabienne Brugère – Brut Philo

"Le désamour, c'est ce moment où on est obligé de se soucier de soi si on veut s'en sortir." BRUT PHILO. L'amour, OK, ça, tout le monde en parle. Mais le désamour, ce moment où on s'éloigne d'une chose ou d'un être aimé ? La philosophe Fabienne Brugère nous en parle…