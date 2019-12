Le quotidien de Pierre, atteint de sclérose en plaques

"J'ai peur d'être un amant insatisfaisant, d'être un père insatisfaisant, de ne plus pouvoir travailler." Il y a 10 ans, Pierre a découvert qu'il souffrait de sclérose en plaques, une maladie qui rend sa vie quotidienne de plus en plus difficile. Brut l'a suivi pendant une journée.