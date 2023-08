Un homme peut-il cogner la tête de bébé en faisant l'amour ?

“Un partenaire sur deux se pose la question: mais est-ce que je vais blesser le bébé si on a des rapports sexuels ? Alors, la réponse est toute simple: non. Et c'est anatomiquement impossible de venir blesser toucher le bébé avec son pénis”. Camille Bataillon est sexologue clinicienne. Elle explique pourquoi cela est impossible : “Le fœtus est dans son liquide amniotique. Le liquide amniotique est dans l'utérus. Et puis il y a un col, un bouchon muqueux qui vient fermer justement le col de l'utérus. Et plus haut, il y a le vagin. Et donc, quand on a un rapport avec pénétration, le pénis se loge dans le vagin. Peu importe la taille du pénis, il ne pourra jamais aller toucher le fœtus, parce qu'il y a le bouchon muqueux”.

Quand arrêter de faire l'amour à une femme enceinte ?

L’autre peur qui revient souvent, comme l’explique la sexologue clinicienne, “c'est : est-ce que les rapports sexuels peuvent créer une fausse couche ? Alors non. Quand on a du plaisir, il y a effectivement des contractions utérines qui peuvent se passer, ça va contracter l'utérus, mais ça ne vient pas modifier le col de l’utérus. C'est vrai que les fausses couches, c'est quelque chose qui peut toucher une femme sur quatre, donc c'est une réalité. Quand ça arrive, c'est généralement une anomalie génétique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou pas fait”.

Est-ce qu'une femme enceinte a plus envie de faire l'amour ?

“Alors, on dit souvent aussi que quand les femmes sont enceintes, surtout au deuxième trimestre, c'est le feu d'artifice, que des fois, elles découvrent pour la première fois des orgasmes. Alors, oui, ça peut arriver. Ça dépend encore une fois de chaque personne, de chaque grossesse et de chaque situation” précise Camille Bataillon, sexologue clinicienne. “La libido peut fluctuer effectivement au cours de la grossesse et aussi selon le premier trimestre, comment on le vit. Alors, de manière générale, quand il y a les nausées, quand c'est le tout début, quand on garde cette grossesse secrète, quand on a plein de questionnements, ça peut effectivement baisser un petit peu la libido. Au deuxième trimestre, généralement, quand on est chanceuse, les nausées sont de côté, les vomissements aussi, et là, on peut enfin vivre pleinement la grossesse, pour certaines femmes, et justement, là, c'est un moment un peu plus de liberté, surtout quand ça se passe bien au niveau de la grossesse, au niveau de la relation, quand on se sent bien dans sa tête et dans son corps, on peut voir effectivement une libido qui grimpe en flèche, avec des sensations orgasmiques des fois toutes nouvelles. Et lors du troisième trimestre, quand le ventre est plus imposant, quand on a peut-être plus de douleurs physiques, corporelles, là, on peut voir peut-être une libido un peu plus basse, un peu moins fréquente, mais encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend des grossesses et ça dépend des couples”.

Est-ce que faire l'amour peut percer la poche des eaux ?

“Quand on est loin du terme, non, pas du tout, ça ne va pas venir modifier le col de l'utérus” affirme Camille Bataillon, sexologue clinicienne. “Quand on se rapproche du terme là, souvent, on va dire, les professionnels même de santé, les sages-femmes, les gynécologues, vont peut-être vous dire: allez-y, ayez des rapports sexuels. Parce que le sperme contient des prostaglandines qui vont venir modifier le col de l’utérus. C'est pas ça qui va venir forcément faire que vous allez accoucher plus tôt. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, dont vous avez envie, allez-y, moi, je vous recommande d'y aller. Si ce n'est pas quelque chose si c'est une pression supplémentaire, alors, le plus important, c'est de vous écouter”.

Quelle position ne pas faire quand on est enceinte ?

“Pendant une grossesse, vous pouvez tout faire, sauf s'il y a des contre-indications médicales. Ça, c'est votre gynécologue qui vous le dira” commente Camille Bataillon, sexologue clinicienne. “Mais sinon, que ce soit de la sexualité avec pénétration donc les positions qui vous font du bien, qui sont confortables, et aussi de la sexualité sans pénétration. Le corps médical n'en parle pas forcément automatiquement et tout le temps, des fois peut-être aussi pas de la bonne manière, déjà parce que simplement, des fois, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas nécessairement formés à la sexo, et puis, des fois, forcément à l'aise, bien que ce soient des professionnels de santé, ils n'ont pas l'habitude de parler d'intimité, de sexualité avec leurs patientes et leurs patients. Il y a toute, aussi, cette sacralisation autour de la femme enceinte, où, des fois, on peut la vénérer, la sacraliser, c’est quelque chose de précieux, voire des fois de fragile, et qu'on a du mal, des fois, à associer avec de la sexualité. Donc on se dit : il y a déjà tellement d'informations quand on est enceinte, sur le suivi gynécologique, sur la préparation à l'accouchement, que venir donner des informations sur la sexualité, ça serait trop. Et pourtant, en tant que sexologue, le message clé, c'est: avoir ces informations-là, même quand vous pensez au projet bébé, même avant de tomber enceinte, pour être outillée et sereine dans tout ce suivi-là, plus en post-partum, et encore plus pour le couple, ça se travaille à deux”.

