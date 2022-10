Les jeunes adultes sont de plus en plus exposés aux cancers

“Il faut aller chez le médecin et se faire examiner, quel que soit son âge”

Des scientifiques américains révèlent dans un article l’explosion mondiale des cancers chez les moins de 50 ans. Cette augmentation a démarré dans les années 1990 et depuis, le risque de développer un cancer précoce augmente de plus en plus à chaque nouvelle génération. “C’est probablement lié à un mode de vie malsain, explique Neil Murphy, scientifique au Centre International de recherche sur le cancer. Donc des pays qui adoptent un régime occidental, qui sont obèses, qui sont sédentaires. Vous savez, la plupart d'entre nous restent assis à leur bureau toute la journée, beaucoup de gens ne compensent pas en faisant plus de sport, vous savez ces types de facteurs pourraient bien jouer un rôle important dans le développement des cancers précoces.” Comment les médecins annoncent un cancer ?

Pour lui, en attendant de connaître les facteurs précis de cette augmentation, il faut aussi sensibiliser les patients et les professionnels au dépistage, et ce dès le plus jeune âge. “C’est vraiment important de sensibiliser la population mais aussi les professionnels de santé, au fait que les cancers chez les jeunes adultes sont en hausse. Donc si quelqu'un présente des symptômes suspects, il faut aller chez le médecin et se faire examiner, quel que soit son âge. Et enfin, nous devrons peut-être réévaluer les lignes directrices actuelles en matière de dépistage, abaisser les âges de dépistage de certains cancers, mais nous n'en sommes pas encore là, des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine”, conclut le chercheur. Voici Danna, 26 ans, marrante et mourante