Les vacances ça sert à quoi ?

Ça sert vraiment à quelque chose les vacances ?

Prendre des vacances, ça fait toujours plaisir, mais est-ce vraiment utile ? Brut a demandé son avis à un médecin spécialiste du burn out, François Baumann.

« Les gens ont besoin de vacances parce qu'ils vivent dans un monde du travail qui les stresse énormément. Il faut bien une soupape de sécurité à un moment ou à un autre » affirme François Baumann, médecin spécialiste du burn out. Selon le docteur, les vacances sont donc bien nécessaires. Mais alors combien faut-il prendre de jours de vacances pour être tout à fait ressourcé ? « Je dirais, 3 semaines 1 mois c'est parfait » estime François Baumann. Lorsqu’on part en vacances, on a parfois besoin d’un petit temps d’adaptation à la chaleur ou à un nouveau mode de vie, plus sportif par exemple.

Mais est-ce la même chose partout dans le monde ? Pour François Baumann, médecin spécialiste du burn out, les Français ont plutôt tendance à prendre des vacances plus longues, après s’être mis beaucoup de pression au travail. Alors qu’ailleurs « on a l'impression que la répartition du temps de repos, du temps de réflexion sur soi et du temps de famille, est plus importante » estime François Baumann. Et selon lui, ce mode de vie n’est pas optimal pour la santé : « Je pense qu'il vaudrait mieux avoir un rythme moins intense pendant l'année pour que les vacances soit réparties un peu différemment » conclut le médecin spécialiste du burn out.