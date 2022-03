Marc Lomazzi a enquêté sur les secrets de l'industrie du tabac

"Entre 75 000 et 90 000 morts par an en France. C'est une industrie qui tue ses consommateurs, donc il faut renouveler le stock." Pendant un an, Marc Lomazzi a enquêté sur les industriels du tabac. Il révèle leurs secrets pour cibler prioritairement les jeunes. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque