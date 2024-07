Pourquoi c'est si difficile d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue ?

"Comme on arrive pas à prendre tout le monde, on a toujours ce risque de louper l’urgence." Pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue conventionné, il faut attendre cet automne, voire début 2025. Mais pourquoi c'est si long ? On a posé la question à Gaëlle Quéreux, présidente de la Société française de dermatologie.