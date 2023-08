Les tests HPI sur Internet sont fiables ?





"Vos pensées fonctionnent en très haut débit, votre tête ne s'arrête jamais et votre mental est envahissant. Vous avez le sentiment constant d'être en décalage avec les autres." Voici les explications qui peuvent vous générer un test HPI sur Internet. Mais selon Paola Scemama lttah, psychologue, ces indications n’ont rien à voir avec le fait d’être HPI.

Avant de démarrer ce test, la psychologue explique qu’il donne quelques explications correctes. “Ils te disent qu’un bilan doit comporter trois critères, et ça, c'est une réalité: à la fois une anamnèse poussée, ça va être ce premier rendez-vous qu'on fait avec un patient qui va nous permettre de comprendre dans quelle vision s'inscrit d'abord cette recherche du quotient intellectuel. Ensuite, il va y avoir le test de QI. Et enfin, ils disent qu'il y a le bilan du professionnel qui peut être dressé à partir de ce moment-là. Le problème, c'est que derrière, ils te proposent un test qui n'est évidemment pas un véritable test qu’on va faire en cabinet”. En effet, les tests HPI ne sont réalisés que dans des cabinets, et ne sont ainsi pas à la portée du public sur Internet. Dans un second temps, le test comporte une partie avec l’appréciation du clinicien, du thérapeute. Enfin, Paola Scemama lttah explique que l’on n’attend pas d'un test HPI qu’il révèle un chiffre mais plutôt de comprendre où la personne se situe par rapport aux autres. En moyenne, un test dure plus ou moins 1h30.

Être HPI : le quotidien de Clémence, 17 ans





Qu’est-ce qu’être HPI ?





Quand on parle d’HPI, on parle d’intelligence. “L'intelligence, c'est une capacité de raisonner, de s'adapter à une situation nouvelle, de comprendre les choses. Le HPI, c'est un calcul du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, donc, c'est ce qu'on va mesurer de l'intelligence. Avoir un haut potentiel intellectuel, c'est le nouveau mot pour dire surdoué ou précoce, et c'est simplement avoir un quotient intellectuel donc un Ql qui est supérieur ou égal à 130. Ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir un chiffre, mais c'est ce qu'on va en faire et c'est ça, ce qui est intéressant dans l'intelligence, c'est ce que nos capacités vont nous permettre de faire à la fois dans la résolution de problèmes, dans la façon de s'exprimer, dans les expériences qu’on va vivre. L'avantage, on pourrait se dire que c'est peut-être une plus grande facilité d'apprentissage, une plus grande ouverture d'esprit. Ça, ça a peut être des avantages, mais finalement, c'est vraiment ce qu'on en fait qui est un avantage.”

Pourquoi prenons-nous des bonnes résolutions ?





Est-ce qu'avoir un haut potentiel intellectuel, ça signifie qu'on est plus intelligent ?





Être HPI signe en effet qu’on est plus intelligent, qu’on a un meilleur potentiel mais cela ne veut pas dire qu’on sait mieux s’en servir. Parmi les personnalités HPI reconnues pour leurs facultés intellectuelles qui sont plus intéressantes, importantes, plus hautes et qui ont réussi à en faire bon usage, on retrouve Marie Curie, Albert Einstein ou encore Steve Jobs, le cofondateur d’Apple.





C'est quoi la différence entre HPl et HPE?





Le HPI, comme son nom l'indique, est un haut potentiel et le HPE, haut potentiel émotionnel. “On est sur deux domaines de compétences très différents. Le HPI, il faut avoir un QI supérieur à 130 alors que le HPE ne se calcule pas, ne se mesure pas et encore moins de la même manière. On n'a pas un quotient émotionnel et donc on va se dire que c'est plutôt une hypersensibilité. Je précise toujours et depuis quelques années encore plus qu'avant, que ce n'est pas le Graal absolu d'avoir un haut potentiel intellectuel. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a environ 2,2% de la population qui est dans cette tranche-là. Donc on ne peut pas tous y être. Et ce n'est pas forcément le truc qui permettra de réussir sa vie ou de surmonter tous les problèmes ou de ne pas avoir de problèmes.”, indique Paola Scemama lttah.

Comment les adolescents en crise suicidaire sont écoutés et aidés