Quels sont les symptômes liés aux dérèglements hormonaux ?

“On a l'impression qu'en parler fait de nous des chochottes alors qu'en fait non”

Irritabilité, inconfort intime, perte de cheveux, bouffées de chaleur… Toutes les femmes souffrent à un moment de leur vie de symptômes liés à un déséquilibre hormonal. “On a l'impression qu'en parler fait de nous des chochottes alors qu'en fait non, c'est tout à fait naturel” explique Sophie Kune, auteure de Ménopausée et Libre. “On a vraiment trois moments clés. Evidemment les règles. La grossesse si on désire avoir un enfant. Et ensuite la préménopause qui survient de 5 à 7 ans avant l’installation définitive de la ménopause”. Selon elle, le sujet du dérèglement hormonal est un sujet trop peu abordé. Briser les clichés sur la ménopause

“Je me rappelle vraiment du moment où j’ai compris que toutes ces gènes étaient dûes à un dérèglement hormonal. Jusqu’à présent, je n’avais pas vraiment compris le fonctionnement du corps. Je n’avais pas compris que c’était l’hormone. Le jeu, la valse des hormones qui régulait tout” précise Sophie Kune. Soins, compléments alimentaires… Caroline et Anna ont créé Miyé, une marque qui accompagne les femmes de manière naturelle de la puberté à la ménopause. “Une femme informée et accompagnée, c’est une femme aussi qui apprend à connaître son corps, et qui va chercher des solutions ailleurs, au travers de marques, de produit, de plantes, de choses qui vont vraiment la réconforter et l’accompagner” ajoute l’auteure. 5 questions auxquelles les femmes ménopausées en ont marre de répondre