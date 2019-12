Tuto : comment bien faire un massage du dos

Nicolas, masseur professionnel, livre ses conseils pour apprendre à bien masser le dos, les jambes et les pieds.

Avant tout, il faut s’enduire les mains d’huile et la faire chauffer dans ses mains. Le massage sera ainsi beaucoup plus agréable.

Pour bien masser le dos, il faut garder ses mains parallèles et commencer par le bas, avant de remonter le long de la colonne vertébrale. On masse jusqu’aux épaules et on redescend le long du bras pour arriver jusqu’aux mains.

Une autre méthode de massage du dos consiste à faire un mouvement de va-et-vient, les mains perpendiculaires à la colonne vertébrale et sans trop appuyer dessus.

On peut aussi masser chaque côté du dos, en glissant ses mains, de manière alternée, le long de la colonne vertébrale. Arrivé en haut du dos, on peut ensuite envelopper les épaules et redescendre à nouveau le long du bras, jusqu’aux mains. Le massage peut-être répété de l’autre côté du dos et plusieurs fois de chaque côté.

Le massage peut également se concentrer uniquement sur les omoplates. Les mains l’une sur l’autre on fait le tour de l’omoplate pour libérer les tensions.

On peut ensuite terminer avec un massage de la nuque en la pétrissant doucement. Une autre façon de masser la nuque est de positionner ses pouces de part et d’autre de la colonne vertébrale et de redescendre ensuite doucement, sans toucher la colonne.