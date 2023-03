Le Candida auris, c’est quoi ?

Un champion se propage à un rythme alarmant dans les hôpitaux américains. CDC (Centers for Disease Control and Prevention), la principale agence de santé américaine le considère comme une “grave menace mondiale pour la santé publique”. Il a été identifié pour la première fois au Japon en 2009 mais il s’est depuis propagé dans de nombreux pays. Détecté pour la première fois aux Etats-Unis en 2016, le nombre de cas cliniques a été multiplié par six en 3 ans, passant de 476 cas en 2019 à 3270 cas en 2022.

Ce champignon transforme des fourmis en "zombies"

Ce type de champignons se développe particulièrement dans les établissements de santé comme les hôpitaux. Selon National Geographic, il “adhère avec entêtement sur les surfaces telles que les draps, la structure des lits et les dispositifs médicaux”. Il se transmet ensuite via les mains des soignants par contact direct d’autres humains ou alors en contaminant des surfaces comme les poignées. Le problème est que la plupart des désinfectants ou des médicaments n’ont aucun effet sur le champignon.

En Bretagne, des algues vertes mortelles inquiètent la population

Sa prolifération pourrait être liée au “réchauffement climatique”

Chez les personnes en bonne santé, le Candida auris n’a aucun effet, ou seulement de rares symptômes comme de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. Mais de nombreuses personnes contaminées ont un système immunitaire déjà fragile. Chez ces personnes vulnérables, qui peuvent être déjà touchées par d'autres maladies, et dont la résistance est fragile, le champignon cause une infection au cerveau, au cœur ou encore dans le sang, qui conduisent parfois à la mort. Cependant ces personnes étant très affaiblies, il est difficile de savoir si le champignon a directement causé leur mort.

C'est quoi, la morve de mer qui peut étouffer la vie marine ?

Selon la principale agence de santé américaine, l’augmentation du nombre de cas pourrait être liée à une mauvaise prévention dans les hôpitaux mais aussi au nombre croissant de dépistages. Quant à son origine, les chercheurs sont divisés. National Geographic rappelle que “l’utilisation excessive des antibiotiques chez l’homme et les animaux d’élevage” est une “cause potentielle de l’émergence” de ce type de champignon. Des chercheurs canadiens affirment que sa prolifération pourrait être liée au “réchauffement climatique puisque le Candida auris a tendance à tolérer des températures plus élevées”.

L'hôpital public français : avant le Covid, pendant… et demain ?