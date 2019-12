Un compte Instagram pour célébrer toutes les sexualités

Le compte Instagram qui éduque toutes les séxualités

Avec son compte Instagram "Orgasme et moi", Charline a un but : célébrer toutes les sexualités. Voici comment elle incite les femmes et hommes à explorer leur sexualité.

Avec son compte Instagram "Orgasme et moi" Charline célèbre toutes les sexualités. À travers ses story, Charline apprend aux filles et aux garçons à se faire plaisir. Avec sa story « squirting » elle veut montrer à ses followers qu’il est possible de se stimuler. Une followeuse du compte « Orgasme et moi » écrit à Charline : "J’ai demandé à mon partenaire de me toucher comme il était écrit là, là et là et puis ah ! (…) Victoire !"

Charline insiste qu’à chaque nouvelle story elle reçoit 1000 messages en 48 h. « Toutes ces paroles, en fait, c’est les vôtres d’ailleurs, c’est celles de la communauté, elles sont à disposition. » explique la créatrice du compte « Orgasme et moi ». À travers son compte, Charline souhaite aider les hommes et les femmes « à pouvoir s’explorer, s’exprimer ». Elle est «complètement dingo » de sa communauté mixte : « Ce n'est pas du tout un cercle de femmes qui échangent entre femmes » explique Charline. Tous les sexes sont inclus et communiquent de manière libre.

Charline est ravie quand des mineurs témoignent car cela signifie qu’ils se dirigent vers sa plateforme plutôt que la "pornographie mainstream"pour s’éduquer. « Je préfère mille fois qu’ils viennent s’éduquer chez moi où il y a de la diversité, où on parle de partage, de plaisir, où on parle d’oser exprimer ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas, les limites, le consentement … » affirme la créatrice du compte Instagram « Orgasme et moi ».

Il est important pour Charline que la sexualité soit célébrée « dans son inclusivité, dans sa diversité ». Son compte Instagram a également pour but de « "détabouïser" tout ce qui existe parce que la sexualité humaine est assez riche. »