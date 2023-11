Un jour avec une aide à domicile

"C’est ça que j’aime dans ce boulot, on peut apprendre des choses sur la vie." Manon a 24 ans et elle est aide à domicile. Pour le devenir, elle a suivi une formation avec l’aide de la plateforme des métiers Go Sens, financée en partie par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Aujourd’hui, elle s’occupe d’Annick et Louis. Jeux de société, ménage, courses... Son quotidien, c’est ça.