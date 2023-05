“Un côté un peu magique”

En Bretagne, dans les Ehpad de la commune de Paimpol, Arthus et sa propriétaire Garance Le Cain rendent visite aux résidents des maisons de retraite de la ville pour un moment privilégié avec ce poney de selle français. Une initiative originale qui fait l'unanimité auprès des résidents et du personnel. “Une dame qui ne voulait pas sortir depuis 5 ans parce qu'elle n'aime pas aller dehors est sortie parce qu'elle avait envie de venir faire un petit tour avec Arthus”, explique Marie-Véronique Boué, animatrice à l'Ehpad des Terres Neuvas.

Cette pratique, que l’on appelle l’équithérapie, est bénéfique pour ces personnes âgées dépendantes, qui peuvent ainsi créer du lien avec l’animal, interagir avec lui et partager un moment agréable, qui rappelle parfois la jeunesse de certains résidents : “Bonjour Arthus. Moi, j'en ai eu aussi, des chevaux je ne sais pas si c'étaient tes frères ou tes soeurs”, lance une résidente. Pour Garance, la propriétaire d’Arthus, ces moments sont magiques et permettent de créer une interaction entre deux êtres vivants : “Il se passe un truc. Ça apporte de l'amour. Et on voit qu'Arthus en donne, les gens en donnent, on ne sait pas trop ce qui se passe mais on voit bien qu'il se pose quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est du bonheur brut. Pourquoi ça leur plaît ? Le toucher, l'interaction qu'il y a avec le cheval qui s'approche, qui vient les voir, comme ça, qui leur dit bonjour. Il est calme, il est posé, ils sont en admiration.”, explique-t-elle. Pour les résidents, la venue d’Arthus est le moment à ne pas manquer. “Ils sont tous alignés. Il n'y a pas de sieste aujourd'hui, tout le monde est dans le hall pour le voir”, partage Marie-Véronique Boué.





“C’est mon partenaire”

Lors de ces entrevues, c’est Arthus qui guide sa propriétaire Garance. “C'est mon partenaire. Si ça ne lui avait pas plu, si ça ne lui convenait pas, je ne le ferais pas. C'est lui qui me guide, aussi, à ce que lui peut faire ou ne peut pas faire. On a essayé l'ascenseur, c'est ok pour lui, c'est moi qui étais la plus stressée finalement”. Pour elle, l’équithérapie est un soin qui ne peut pas être fait avec tous les chevaux. Arthus, lui, est calme, curieux de tout et est empathique envers les humains.

Pour ces visites, Garance n’a pas dressé son poney mais lui a seulement appris à faire attention à ses mouvements, en présence des résidents. “Il est hyper fiable là-dessus. Même, il y a des portes qui claquent, des choses comme ça, il n’a pas une réaction violente, il est très réfléchi, comme poney”. Et quand il souhaite un peu de tranquillité, Arthus sait se faire comprendre en grattant le sol avec sa patte.

“Rendre ces lieux vivants”

Pour la proche d’une résidente, ces visites permettent aux personnes âgées de se remémorer leur passé, “même pour des gens qui ont oublié, qui n'ont pas forcément encore leurs facultés, je pense que ça les ramène à quelque chose de chaud, de vivant et d'humain, en somme un contact”.





Selon Garance, cette pratique “redore aussi un peu le blason des Ehpad. Il y a plein de gens dans les Ehpad qui sont les aides-soignants, les infirmiers, les animatrices qui essayent de faire leur possible pour rendre ces lieux vivants et plein de joie. Ce sont eux qui font quand même le maximum de choses pour nos personnes âgées. C'est un métier qui a du sens et c'est cool d'amener du bonheur.”, termine-t-elle.

