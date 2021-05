Vaccination ouverte à tous : 13 questions sur les vaccins

🔴 "À partir du 31 mai, la vaccination sera ouverte à l'ensemble des Françaises et des Français majeurs." – Jean Castex, ce jeudi 20 mai. 13 questions très directes sur les vaccins que vous avez posées en mars dernier à Alain Fischer, le "monsieur vaccin" français.

Si je ne veux pas du vaccin, en quoi je représente un danger pour les vaccinés?

Alain Fischer rappelle que moins de personnes se font vacciner et plus le virus peut potentiellement circuler entre les personnes. Il ajoute néanmoins : “La vaccination n’est pas une protection absolue.”

Que sait-on réellement de la durée de protection conférée par les vaccins?

Pour Alain Fischer, nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour le savoir. Ce qui est encourageant reste le fait que l'immunité vaccinale et naturelle aient la même efficacité. De plus, le taux de protection des trois vaccins dont on dispose avoisine les 90%.

Sera-t-on obligé de se faire vacciner tous les ans comme pour la grippe?

C’est plausible, même si on ne connaît pas encore la durée de protection des vaccins, ni l’influence des variants sur ces derniers. Des vaccins de seconde génération incluant des variants sont d’ores et déjà en cours de préparation et seront disponibles dès l'automne.

Est-on sûr aujourd’hui de ne pas être contagieux quand on est vacciné au bout de la première dose ou de la deuxième?

En Israël, où une grande partie de la population a été vaccinée, les sujets vaccinés avec deux doses ne sont que très rarement porteurs du virus. Pour Alain Fischer, il est certain que les vaccins ont un effet probant sur la contagiosité des individus.

Certains vaccins intègrent d’ores et déjà la séquence des variants sud africains, ou encore britannique. Les vaccins anti-Covid sont par ailleurs beaucoup plus efficaces que les vaccins anti-grippaux.

Au bout de combien de temps est-on protégé après la vaccination de deux doses?

Cela dépend des vaccins. Pour le vaccin ARN, les personnes sont pleinement protégées après le 7ème jour qui suit la seconde dose. Pour le vaccin Astrazeneca, la protection totale se fait au 21ème jour après la première dose.

Jusqu’à combien de temps peut-on développer des effets secondaires si on n'a aucun effet lors de la première injection? Peut-on en développer lors de la seconde?

Le risque reste extrêmement faible. Le vaccin ARN peut engendrer des réactions un peu plus immédiates que pour les autres vaccins.

On a peu de recul sur la technique de l’ARN messager, est-ce qu’on est à l’abri de se rendre compte dans 10 ans que ce type de vaccin crée des problèmes?

Alain Fischer estime que cette hypothèse est "extrêmement improbable”. Ces vaccins ont déjà été utilisés contre des formes de cancers. Les ARN sont également utilisés pour d’autres maladies à des doses 5000 fois plus élevées que celles des vaccins Covid-19.

Faudra-t-il à terme faire vacciner les enfants et si oui, quand?

Pour l’instant la réponse est plutôt négative, mais on ne peut pas exclure cette hypothèse. Cela va dépendre de savoir si la campagne vaccinale actuelle aura suffisamment réduit la circulation du virus dans la population.

Pourquoi ne peut-on pas enlever son masque et revivre normalement une fois vacciné?

Peu de gens étant globalement vaccinés, le vaccin continue de circuler beaucoup. C’est quelque chose qui peut être envisageable si on est chez soi avec d’autres personnes également vaccinées.

Pourquoi mise-t-on à 100% sur les vaccins depuis le début et toujours rien comme traitement dès les premiers symptômes?

Il s’agit de deux questions différentes. Des recherches sur les traitements existent bel et bien, seulement elles n’ont à ce jour pas abouti.

Est-ce que le professeur Alain Fischer a des conflits d'intérêts avec des laboratoires ou des groupes de recherche?

“Non”, répond Alain Fischer.

Est-ce que vous pensez comme Thierry Breton que l’Europe sera progressivement immunisée d’ici le 14 juillet ?

Nous n’en savons rien, mais cet été sera un moment de très forte vaccination pour les personnes moins fragiles.