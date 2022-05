Afghanistan : les talibans surveillent le site des Bouddhas de Bâmiyân

L’un des pires crimes archéologiques de l’histoire

Quelques mois avant le 11 septembre 2001, qui a provoqué l’intervention américaine et la chute du pouvoir des talibans, les talibans ont fait exploser les statues géantes des Bouddhas de Bâmiyân, au centre de l’Afghanistan.

En 2001, les talibans règnent en maître en Afghanistan, et cette destruction choque le monde entier. C’est l’un des pires crimes archéologiques de l’histoire.

Vingt ans plus tard, avec le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les statues se retrouvent à nouveau sous leur joug. Les talibans veillent sur ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2003.

Pour Brut, la reporter Nadege Justiani a rencontré le mollah Abdullah Sarhadi, qui est soupçonné par l'Occident d'avoir fait bombarder ces statues en 2001. Il est de nouveau le gouverneur de la province de Bamiyan.

“Tous les sites archéologiques sont sous notre protection”

“Nous avons appliqué ces décisions dans le passé, qu’elles soient bonnes ou non” explique le gouverneur. Concernant les projets à venir à propos du site, il répond : “Tous les sites archéologiques sont sous notre protection”.

A la communauté internationale, le mollah Abdullah Sarhadi déclare : “Ils ne doivent pas se mêler de nos affaires internes et des questions d’éducation. Il faut qu’ils coopèrent avec nous en matière humanitaire et qu’ils renoncent à toute ingérence dans notre pays”.

Les trois bouddhas sont des statues qui datent de l’Antiquité et c’était un centre religieux boudhiste, d’où la construction de ces trois bouddhas géants mais aussi de temples à l’intérieur de grottes dans la falaise.

Il a fallu à l’époque presque un mois de bombardements intensifs et de tirs d’artillerie pour détruire totalement les deux plus grandes statues, de 38 et 55 mètres de hauteur.

En août 2021, l'armée américaine s'est définitivement retirée du pays, mettant fin à près de vingt années de guerre. Le dernier avion de transport militaire des Etats-Unis a décollé de l'aéroport de Kaboul le 30 août.

Une opération qui a provoqué l'inquiétude des habitants de la ville et du pays pour leur sécurité.

Rapidement, le régime taliban a pris la place de l'ancien gouvernement afghan, soutenu par la coalition internationale.

Selon un rapport récent du Pentagone, les forces militaires américaines, présentes pendant 16 années dans le pays, auraient laissé dans le pays des équipements militaires, désormais aux mains des talibans.