Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, les Houthis multiplient les attaques en mer Rouge. Les États-Unis ont mis en place une coalition internationale pour protéger le trafic maritime dans cette zone stratégique où transite près de 15 % du commerce mondial. “Le but derrière ces attaques en mer Rouge, c'est de s'attaquer à Israël de manière indirecte. Tous les navires qui ont été attaqués, c'est parce qu'ils avaient un lien avec l'Etat hébreu. Et c'est ce qu'ils disent, c'est en solidarité envers le peuple palestinien qu'ils s'attaquent aux intérêts israéliens. Les Houthis, comme beaucoup d'autres groupuscules dans cette région, groupuscules dans font de la com' et se servent des réseaux sociaux. Facebook est extrêmement populaire au Yémen, plus que Twitter, Instagram et TikTok. Et ils le font à destination des peuples arabes, parce que les peuples arabes regardent énormément ce qui se passe en mer Rouge. Et il y a une immense attente des peuples arabes vis à vis de ce qu'il se passe à Gaza. Et donc les Houthis jouent la communication de leurs attaques contre des navires liés à Israël, ça, ça leur profite et surtout ça leur donne une notoriété qu'ils n'avaient pas. Ça les fait sortir de l'ombre et ça met en lumière leurs revendications” affirme Quentin Müller, rédacteur en chef adjoint du service monde de Marianne et spécialiste du Yémen.

Mais qui sont-ils réellement ? “Les Houthis sont un groupe yéménite qui s'est formé un peu en vase clos dans les années 1990. C'était un petit comité religieux, culturel et qui appartenait à quelques tribus du nord du Yemen, dans le gouvernorat de Sa’dah” explique Quentin Müller. “Ils étaient derrière Hussein Badreddine al-Houthi, qui était leur leader idéologique, qui, dans les années 1990, comme beaucoup de jeunes intellectuels, avait des idées anti-impérialistes, était plutôt antisémite et avait une aversion envers l'ingérence américaine dans la région. Ce qui a gêné énormément le gouvernement yéménite, qui était allié au gouvernement américain dans sa lutte contre le terrorisme, contre Al-Qaida. Le gouvernement yéménite a mené une guerre sur plusieurs périodes, au début des années 2000 contre Hussein Badreddine al-Houthi et ses partisans, qui s'appelaient, après sa mort en 2004, les Houthis. Malheureusement, la guerre s'est étendue aux Zaïdites. Donc, les Zaïdites, c'est une branche du chiisme. C'est une forme de l'islam qui est très, très répandue dans le nord du pays, qui est majoritaire et qui n'était pas l'obédience du président de l'époque, yéménite. Et donc il y a eu une suspicion qui s'est créée contre les Zaïdites”.

“Il y a beaucoup de Zaïdites qui n'étaient pas d'accord avec ce que disait Hussein Badreddine al-Houthi parce qu'ils considéraient qu'il allait trop loin et ils n'étaient pas d'accord avec ses modes d'action, qui étaient militaires et violents, ils se sont mis quand même à rejoindre ce groupe-là parce qu'ils se sentaient réprimés par le gouvernement. Et donc les rangs des Houthis se sont mis à grossir. Et il y a eu plusieurs guerres du début des années 2000 jusqu'à 2009-2010” affirme Quentin Müller. Basés dans le nord du pays, les Houthis étaient le principal du régime d'Ali Abdallah Saleh, qui a fini par être chassé du pouvoir en 2012. Il est remplacé par un nouveau président, Mansour Hadi. “Les Houthis ont profité de cet affaiblissement du pouvoir yéménite pour faire un coup d'État. Leur politique, c'est, on l'observe depuis 2014, c'est une politique islamiste rigoriste, très obscurantiste, où le droit des femmes, qui était déjà pas très développé au Yémen, a beaucoup reculé. Ils ont favorisé le mariage infantile. Les quelques voix qui étaient modérées chez les Houthis ont disparu, parce que soit ils ont été tués par l'Arabie saoudite, la coalition qui a bombardé les Houthis, soit ils ont été eux-mêmes assassinés par les Houthis. Donc on voit que le mouvement s'est extrêmement refermé sur lui-même” indique le spécialiste du Yémen.

La revendication des Houthis est la reconnaissance internationale de leur État. Ils veulent redessiner les frontières du Yémen du Nord. Et leur principal allié, c'est l'Iran, qui leur fournit du matériel militaire. “Ensuite ils ont un soutien plus symbolique de ce qu'on appelle l'axe de résistance de la part de régimes, comme celui de Bachar al-Assad, du Hezbollah au Liban, des milices chiites en Irak. L'ennemi commun de cet axe de résistance, c'est l'impérialisme américain et ce qu'ils appellent l'État sioniste, Israël. C'est vraiment ça la base de l'idéologie de tous ces groupuscules et de tous ces régimes” ajoute Quentin Müller.

