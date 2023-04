Black Lives Matter : le plaidoyer d'une mère pour que justice soit faite

Le discours poignant de Portia Bennett militante de Black Lives Matter





Le 3 septembre, face à Joe Biden, cette mère de famille a demandé justice pour les Noirs tués par la police aux États-Unis. Voici la traduction de son discours.

Je vais être honnête, M. Biden, on m'a dit de lire ce papier, mais je ne peux pas. Vous avez besoin de la vérité, et je fais partie de la vérité.

« Nenir ces agents responsables des mêmes crimes que ceux dont nous pouvons être tenus responsables »

Nous entendons tellement de gens dire : « Nous allons vous donner ceci, nous allons vous donner cela. » Mais nous n'avons pas encore vu les actes. Et j'ai toujours été élevée pour privilégier les actes aux mots. Sinon, on est déçu à chaque fois. Et l'acte que nous voulons, c'est tenir ces agents responsables des mêmes crimes que ceux dont nous pouvons être tenus responsables. Si j'étais cet officier, je serais à la prison du comté de Kenosha en ce moment même.

Si un médecin légiste fait son travail et dit : « Je déclare que c'est un homicide », c'est un meurtre. Pourquoi ne sont-ils pas traités exactement de la même manière que moi ou mes frères et sœurs dans ce monde ? Pourquoi y a-t-il plus de policiers dans les quartiers noirs que dans les autres quartiers ? Pourquoi sommes-nous plus ciblé.es que les autres ? Nous marchons quelque part, automatiquement, c'est : « Vous correspondez à la description. » Nous mettons certains vêtements, automatiquement c'est : « Vous êtes une mauvaise personne. »

« Depuis des décennies, on nous a montré que nous n'avons pas d'importance »

Je n'ai que 31 ans, et j'en ai vu assez ces deux dernières années pour dire que je suis fatiguée. Je suis une mère. Mon aîné a 13 ans, mes jumeaux ont 9 ans. Je fais cela parce que je veux que leur avenir soit meilleur que ce que j'ai maintenant. Parce que mon présent n'est pas bon. Je parle parce que je veux que la vérité soit entendue, et je parle pour les gens de cette ville, parce que je vis dans cette ville, et je suis ici avec ces gens. Beaucoup de gens ne diront pas la vérité. Mais je dis la vérité.

Nous voulons le même traitement. Nous ne disons pas : « Mettez-nous au-dessus de tout le monde. » Nous ne disons pas que nous comptons plus que quiconque. Rien de tout cela. Mais depuis des décennies, on nous a montré que nous n'avons pas d'importance. Et pour l'instant, nous voulons juste quelqu'un qui va vraiment se mobiliser, qui va agir. C'est beaucoup de choses que nous voulons faire.

Je vis littéralement directement derrière l’église. Je connais le pasteur. Je viens aider à la food factory certains jours. Je connais la situation, je la vois, je la vis. Ceux qui ne la voient pas et ne la vivent pas ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils ne peuvent pas vraiment vous décrire ce que nous vivons en profondeur en tant que Noirs et métisses. Je vous le dis, c'est bien plus que ce que nous voulons faire, et cela n'a pas commencé avec Jacob Blake. Nous voulons du changement.