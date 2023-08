Les débuts de Wagner remontent à 2014





Surnommée "l’armée fantôme ou "l'armée secrète de Poutine", voici ce qu'il faut savoir sur Wagner et sa présence en Afrique. L'homme fort, c'était lui : Evgueni Prigojine. Surnommé le "cuisinier de Poutine" pour avoir approvisionné le Kremlin en nourriture, il cofonde le 1er mai 2014 Wagner. L'autre fondateur s'appelait Dmitri Outkine. Le nom de Wagner fait référence au compositeur favori d'Adolf Hitler, une figure admirée par Dmitri Outkine. Ses hommes ne sont pas des soldats de l'armée régulière russe. lls agissent comme un bras armé de Moscou sur les territoires extérieurs. Les débuts de Wagner remontent à 2014 lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. En 2015, ils sont envoyés en Syrie pour protéger des installations pétrolières à l'est du pays.

Wagner, l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine





La milice russe débarque ensuite sur le continent africain. Au total, Wagner déploie près de 10 000 mercenaires dans plusieurs pays : Mali, Libye, Soudan, République centrafricaine, et Mozambique. La milice mène des opérations d'influence dans d'autres pays comme le Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Zimbabwe et Madagascar. Tout commence en 2018 avec une première livraison d'armes pour la Centrafrique. À la demande du président Touadéra, la milice russe participe au réarmement du pays, à sa sécurisation ou encore à la lutte contre les rebelles. Au Mali, après le départ des Français en août 2022 à la demande des colonels au pouvoir, la Russie envoie les mercenaires de Wagner dans le pays.

Qui était Evgueni Prigojine, l'un des hommes forts de la guerre en Ukraine ?





Wagner présente dans plusieurs pays africains





En Libye, Wagner rejoint une coalition soutenant le général Haftar avec les Émirats arabes unis, l'Egypte et l'Arabie saoudite. Malgré un cessez-le-feu en 2020 qui exigeait le départ des combattants étrangers, les mercenaires russes seraient toujours présents en Libye. La présence de Wagner sur le continent n'est jamais sans contrepartie. En République centrafricaine, les accusations d'exploitation des maigres ressources telles que le diamant, l'or et le bois se multiplient. Tout aurait été donné à la milice russe en échange de la sécurité fournie au régime de Touadéra.





Au Mali, plusieurs rapports accusent Wagner d'avoir tenté des permis miniers pour exploiter l'or du pays. Au Soudan, Wagner opère par le biais de sociétés comme M Invest et Meroe Gold, avec un accès privilégié aux mines d'or. La milice offre des services liés à la sécurité, mais fait avant tout du business.

Charnier au Mali: l'armée française accuse Wagner





Rappelons enfin que Wagner est accusé d'avoir commis de nombreuses exactions et crimes contre les civils, partout où ses mercenaires sont présents. Reste à savoir quel est l'avenir de tous ces hommes après la mort de leur chef. Quelques jours avant sa disparition, il est apparu dans une vidéo diffusée sur Telegram où il parle d'Afrique. En juin dernier, Evgueni Prigojine avait tenté un coup de force contre Vladimir Poutine avant de se réfugier en Biélorussie.

Pourquoi Wagner se rebelle en Ukraine ?





L'implication de la Milice Wagner dans le conflit ukrainien a suscité des controverses internationales. Des rapports ont fait état de la participation de ces mercenaires dans les combats aux côtés des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Cette présence a alimenté les tensions entre la Russie et l'Ukraine, exacerbant un conflit déjà complexe. Le patron de la Milice Wagner, Evgueni Prigojine, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs en raison de ses liens présumés avec Vladimir Poutine et de son implication dans diverses entreprises controversées. Alors que les motivations et les opérations de la Milice Wagner restent enveloppées de mystère, il est indéniable que ce groupe de mercenaires russes a eu un impact sur la scène mondiale.





Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, est décédé lors d’un accident d’un jet privé qui s’est écrasé le 23 août dernier au nord-ouest de Moscou. La Russie a officiellement confirmé le décès. L’accident a fait au total 10 morts. Le bras droit d’Evgueni Prigojine, Dmitri Outkine, ex-officier d'une unité spéciale du renseignement militaire et commandant opérationnel de Wagner, figure également parmi la liste des morts. Le Kremlin et le président russe, Vladimir Poutine, a démenti avoir orchestré l’assassinat d’Evguéni Prigojine, qualifiant de “spéculations” ces insinuations.