La milice Wagner, l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine

Quel est le rôle de Wagner dans la guerre en Ukraine ?

Le 28 février 2022, le magazine britannique The Times a affirmé que 400 mercenaires de Wagner auraient été missionnés pour assassiner Volodymyr Zelensky.

La milice Wagner, c’est une compagnie militaire privée qui est liée aux actions du président russe à travers le monde. Elle fait l’objet d’un documentaire coréalisé par Alexandra Jousset, “Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine”.

Alexandra Jousset : “Il y a une chose qui est sûre, c’est que les mercenaires de Wagner ont toujours été présents en Ukraine, c’est-à-dire que c’est là où ils sont nés en 2014. En 2014, l’une des missions principales des mercenaires Wagner était d’éliminer les chefs séparatistes qui avaient trop pris de pouvoir à Donetsk.

Sur le groupe des 400, je ne peux pas confirmer. En tous cas, ce qui est sûr, c’est que Wagner est en Ukraine, que Wagner est en soutien à l’armée russe et que Wagner fait des missions sales qui doivent passer sous le radar.”

Qu’est-ce que la milice Wagner ?

Wagner, “c’est un groupe paramilitaire privé qui intervient sur tous les points chauds de la planète qui a un lien avec le Kremlin dans le sens où elle intervient dans les endroits où la Russie a un intérêt” explique la coréalisatrice. Elle serait notamment présente en Syrie, et en Afrique, en Centrafrique, en Libye, au Mali…

Selon la journaliste, "depuis 2014, on estime qu’il y a 10 000 hommes qui seraient passés par les rangs de Wagner, dont 5000 seraient actifs aujourd’hui. Après, le nombre est évidemment extrêmement fluctuant”.

Qui est à la tête de Wagner et qui la finance ?

Wagner, c’est le surnom de Dimitri Outkine, le fondateur et chef de la société, qui "serait un grand admirateur d’Hitler et de toute la symbolique nazie. Il a des tatouages inspirés du troisième Reich et de l’esthétique fasciste”, selon Ruslan Leviev, directeur du Conflict Intelligence Team.

Dans le documentaire, des images et des vidéos montrent que Dimitri Outkine a été récompensé personnellement par le chef du Kremlin pour ses faits d’armes. Surnommé sa majesté noire, il est régulièrement cité dans les discussions entre mercenaires sur la messagerie cryptée Telegram.

Alexandra Jousset : “Dimitri Outkine, aujourd’hui, est toujours à la tête de Wagner. Il n’est jamais réapparu publiquement depuis 2016. Et ensuite, c’est un oligarque proche du président, qui grâce à son financement, a fait grandir cette armée.”

L’oligarque, c’est Evgeny Prigogine, aussi écrit Prigojine. Accusé par le FBI d’ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016, il aurait financé la campagne de désinformation sur internet en faveur de Donald Trump.

“Wagner, c’est une armée illégale. C’est l’impunité totale qui règne”

Alexandra Jousset : “Wagner, c'est une armée qui est illégale. Déjà, les sociétés militaires privées sont illégales en Russie et ensuite, elle n'a aucune existence juridique. Donc, en fait, sur toutes les exactions commises par les soldats de Wagner, vous ne pouvez pas faire de procès et c'est l'impunité totale qui règne.”

Dans le documentaire, des témoins de meurtres, de viols, de tortures, des victimes, d'anciens mercenaires qui ont réalisé des actions en Syrie, en Libye, en Centrafrique ou autres, et des combattants toujours en mission, sont interviewés par les journalistes.

Quels seraient les avantages de Wagner pour Poutine ?

Selon la journaliste française : “Tout réside dans le concept de déni de plausibilité. Ca a été théorisé par la CIA avant, mais le déni de plausibilité, c’est très simple. Si l’idée est que dès qu’il se passe quelque chose que Vladimir Poutine ne veut pas reconnaître, il dit : ‘C’est pas moi, c’est Wagner’.

Et la deuxième raison, qui est aussi très importante pour lui, c’est que depuis les guerres de Tchétchénie et d’Afghanistan, les morts en Russie sont très mal acceptés.”

La Russie entendrait redevenir un empire, “avec Wagner comme l’un des instruments pour y arriver” explique Vassily, mercenaire Wagner interviewé dans le documentaire.

Le 24 février 2022, le gouvernement de Moscou a officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine et les forces russes ont envahi le pays. Redécouvrez les évènements des 10 premiers jours de la guerre en Ukraine. Avec la multiplication des bombardements, la sécurité des civils est menacée. Les soldats ukrainiens et les forces russes s'opposent dans de nombreux territoires.