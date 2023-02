Elle sera bientôt sur 5 timbres officiels

Voici tout ce qu'on sait sur la fille de Kim Jong-un de plus en plus exposée en Corée du Nord, malgré les nombreux secrets autour de cette famille. La première fois qu’elle est apparue officiellement, c'était en novembre 2022 sur les photographies de l'agence centrale de presse coréenne à l'aéroport de Pyongyang. Kim Jong-un y apparaissait tenant la main d'une petite fille pour le lancement d'un missile. Si la filiation semblait évidente, rien n’indiquait officiellement qu'il s'agissait de sa fille.

La tension monte en Corée entre le Nord et le Sud





Quelques jours plus tard, un reportage à la télévision nord-coréenne confirmait qu'il s'agissait de “la fille bien-aimée” de Kim Jong-un. Depuis le leader nord-coréen l'expose de plus en plus : dans un stade de foot, à un défilé militaire, et bientôt sur 5 timbres officiels. Tous ces signes pourraient indiquer que Kim Jong-un considère sa fille comme son héritière, même si rien ne le confirme officiellement. Selon des experts interrogés par l'AFP, “la Corée du Nord commence à bâtir un culte de la personnalité autour d'elle”.

Comment fonctionne le service militaire en Corée du Sud ?





Pour rappel, Kim Jong-un a succédé en 2011 à son père Kim Jong-il, qui avait lui-même succédé à son propre père, Kim Il-Sung. Cependant, Kim Jong-un est encore jeune à seulement 40 ans, et surtout sa “fille bien-aimée” n'a toujours pas été nommée officiellement. Selon la CIA sud-coréenne, il s'agirait de la Ju Ae, la cadette de la famille âgée d'environ 10 ans. Une théorie qui confirmerait les propos du basketteur américain Dennis Rodman, qui s'est rendu à plusieurs reprises en Corée du Nord entre 2012 et 2014 où il dit avoir vu “Kim avec un bébé appelé Ju Ae”. D'après les spécialistes, elle aurait un petit frère ou une petite sœur de 6 ans, et surtout un grand frère âgé actuellement de 13 ans. Selon certains experts, cet aîné pourrait très bien se préparer en secret à la succession en tant que leader coréen. Kim Jong-un qui utiliserait alors “sa fille bien-aimée” uniquement à des fins de propagande dans le pays.

Corée du Sud : un tribunal a reconnu légalement un couple de même sexe pour la première fois