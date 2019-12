Comment les Français sont vus hors d'Europe

Romantiques, plus directs qu’ailleurs, tous très cultivés, toujours pressés… Comment les Français sont-ils perçus à travers le monde, en dehors de l’Europe ? Brut a posé la question.

Pour Benjamin, Américain, les Français sont très cash, beaucoup plus qu’aux États-Unis : « Si tu demandes à ton amie, "C'est comment ma nouvelle coupe de cheveux ?", elle va te répondre, sûrement: "Oh it's amazing !!! C’est vraiment trop bien, j’adore !" Alors qu'en France, si ça ne va pas, tes amis vont te dire : "Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi t'as fait ça ?” ». En revanche, Benjamin trouve les rues très sales : « Je m’attendais pas aux crottes de chien. T'en as partout et il faut vraiment faire attention à sa démarche ». Il ajoute que « pisser dans les rues, je m'attendais pas du tout à ça et du coup, ça m’a beaucoup choqué ».

Rikuto est japonais. Et le cliché qu’il a sur les Français, c’est qu’ils sont tous « vraiment, vraiment romantiques ». « Au Japon, on ne voit de couples qui s’embrassent dans la rue, c'est pas vraiment quelque chose qui est bien vu au Japon, mais en France, c'est normal » ajoute le jeune japonais.

« Les Français pensent qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils ont la meilleure baguette, le meilleur fromage, le meilleur vin » lance Maria Renée, originaire d’Argentine. « Le meilleur pain, c'est vrai, mais en Amérique latine, nous aussi, on a de très bons fromages » ajoute-t-elle.

Pour les Indiens, les Français seraient très cultivés : « On croit que tous les Français sont très cultivés et qu'ils parlent d'art tout le temps, qu'ils passent leurs soirées en dégustations de vins, qu'ils parlent de lexique du vin et des arômes du vin tout le temps. Mais évidemment, c'était pas le cas » explique l’Indienne Chandni. Elle trouve même que les Français utilisent beaucoup de gros mots lorsqu’ils parlent, ce qui l’a un peu choquée.

Sans surprise, les Français ont la réputation d’être très pressés : « Les Français courent pour aller partout, courent dans le métro, pour prendre le bus, pour prendre le train, tandis que nous, les Haïtiens, vraiment, être à l'heure n'est pas la chose la plus importante pour nous » détaille Aïssatou, haïtienne.

Il y a aussi la fameuse question de la bise : une bise, deux, trois, voire quatre selon les régions… La bise perturbe. « Au début, j'étais inconfortable avec la bise. Une personne que je ne connais pas, qui s'approche de moi… » confie Charli, américaine.