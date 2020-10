Débat des colistiers : Kamala Harris a su rester ferme face à Mike Pence

Débat des colistiers : Kamala Harris se montre ferme

La démocrate Kamala Harris et le républicain Mike Pence, colistiers des candidats à l’élection présidentielle américaine, se sont affrontés lors d’un débat ce 7 octobre. La colistière de Joe Biden a fait preuve de fermeté.

Ce mercredi 7 octobre, les colistiers des candidats à l’élection présidentielle des États-Unis se sont prêtés à l’exercice du débat. Le dernier échange politique a donc opposé la démocrate Kamala Harris au républicain Mike Pence. Kamala Harris, colistière de Joe Biden s’est montrée d’une grande fermeté face à son adversaire. Elle l’a rappelé à l’ordre à chaque interruption.

« J'aimerais juste terminer »

Kamala Harris : « C’est très important, Susan. Et il est important de… » Mike Pence : « Oui, mais nous devons donner au vice-président… » Kamala Harris : « Je voudrais juste… Il m'a interrompue, et j'aimerais juste terminer. »

« Si vous me laissez finir, nous pourrons avoir une conversation »

Kamala Harris : « Ce n'est absolument pas vrai. » Mike Pence : « Est-ce qu’il va abroger seulement une partie des réductions d'impôts de l'accord Trump ? » Kamala Harris : « Si vous voulez bien me laisser finir, nous pourrons alors avoir une conversation, d'accord ? » Mike Pence : « S’il vous plaît.. » Kamala Harris : « OK. »

« C'est moi qui parle. »

Kamala Harris : « … Augmenter les impôts de toute personne qui gagne moins de 400.000 $ par an … » Mike Pence : « Va-t-il abroger les réductions d'impôts de l'accord Trump ? » Kamala Harris : « M. le vice-président, je parle. C'est moi qui parle. » Mike Pence : « L'important, c'est la vérité. » Kamala Harris : « Je suis contente qu'on ait fait une petite leçon d'histoire. Faisons cela un peu plus. En 1864..". Mike Pence : « J'aimerais que vous répondiez à la question. » Kamala Harris : « M. le vice-président, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. OK ? » Mike Pence : « Parlons emballage, d'accord ? Allez » Kamala Harris : « … Non-réponse, Joe Biden a donné une non-réponse, le peuple américain… » Mike Pence : « J’essaie de vous répondre maintenant. » Kamala Harris : « … Et je veux ajouter… M. le Président, je parle. Donc, je… Je veux… » Susan Page, modératrice du débat : « Encore 15 secondes et ensuite nous donnerons au vice-président une chance de… » Kamala Harris : « Je vous remercie. » Mike Pence : « Je veux donc demander au peuple américain…»