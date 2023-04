Donald "personne d'autre que moi" Trump

« Personne d’autre » que Trump





Donald Trump est son premier fan, et il ne cesse de le montrer. Morceaux choisis.

« Personne d’autre que moi. » Cette phrase, c’est un peu la marque de fabrique de Donald Trump. Brut a sélectionné les meilleures punchlines du président des États-Unis.

Trump est féministe (et parle de lui à la troisième personne)

« Personne ne respecte plus les femmes que Donald Trump. Ça, je peux vous le dire. Personne. »

Trump fait peur à la Chine

« Nous avons fait à la Chine des choses que personne d'autre n'a faites à la Chine. »

Trump est fiable

« Personne n'est plus transparent que moi. Personne d'autre que moi n'aurait récupéré ces sept milliards et demi de dollars pour les contribuables américains. »

Trump est antiraciste

« Personne n'a fait plus pour la communauté noire ou la communauté latino-américaine que nous. Personne, personne. Peut-être Lincoln… ça reste à voir… »

« J'ai fait des choses que personne d'autre n'a faites, et je l'ai dit et je le dis ouvertement et peu de gens le contestent, j'ai fait plus pour les noirs américains que quiconque, à l'exception peut-être d'Abraham Lincoln. »

Trump a réformé la politique carcérale en profondeur

« Beaucoup de choses que personne d'autre n'aurait faites, et que personne d'autre n'aurait pu faire. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Personne d'autre n'aurait pensé à faire des choses comme ça, mais personne d'autre ne l'aurait fait. »

Trump est le favori dans les sondages

« Nous allons très bien réussir les élections. Personne n'attend cette date plus que moi. Personne… Personne n'a passé plus de temps tard le soir à penser à ce qui est arrivé à ce pays. »

Trump a lutté ardemment contre le Covid-19

« Fabriquer des respirateurs que personne d'autre n'aurait été capable de faire. Nous sommes les rois du monde du respirateur. »

Trump combat la corruption

« J'ai arrêté toute cette corruption. J'ai réalisé la réforme de la justice pénale, personne d'autre. C'est moi qui l'ai fait. Sans moi, vous n'avez pas de réforme de la justice pénale. »