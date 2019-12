El Chapo, l'un des plus gros trafiquants de drogue de l'histoire

Il vient d'être condamné à la perpétuité par un juge new-yorkais. Voici l'histoire d'El Chapo, fils de fermier mexicain devenu le plus dangereux trafiquant de drogue au monde…

C'est l'un des plus grands trafiquants de drogue de l’Histoire. Surnommé « El Chapo », « Le Courtaud » ou encore « Le Seigneur des tunnels », Joaquín Guzmán grandit au Mexique dans les montagnes du Sinaloa. Aîné d'une famille nombreuse, il aide son père dans les champs de cannabis avant de se mettre au service de Felix Gallardo, le parrain du cartel de Guadalajara.

Tueur puis trafiquant, il devient rapidement sous-lieutenant. Après l'arrestation du chef, le cartel se morcelle. C'est là que Joaquín Guzmán prend de l’importance. Il en profite pour créer sa propre organisation : le cartel de Sinaloa. Cocaïne, cannabis, héroïne, le cartel de Sinaloa exporte sa marchandise aux États-Unis notamment à l’aide de narcotunnels. Et avec la chute de Pablo Escobar en Colombie, les cartels mexicains montent en puissance.

El Chapo est arrêté une première fois en 1993, mais continue à diriger l'organisation depuis la prison. Sous la menace d'une extradition, El Chapo s'évade une première fois « dans un chariot de linge sale » selon la légende.

Au milieu des années 2000, le gouvernement mexicain déclare la guerre aux narcotrafiquants. « Il faut combattre les criminels parce qu'ici le seul patron de la ville, le seul patron du peuple, le seul patron de cet État, c'est l'État mexicain » déclarait Felipe Calderon, ancien Président mexicain. La plupart des cartels sont alors affaiblis. Mais El Chapo, lui, étend son influence. Forte de plusieurs dizaines de milliers d’hommes, l’organisation de Joaquín Guzmán, le cartel de Sinaloa, est présente sur tout le continent américain, mais aussi en Europe.

En 2003, lorsque son principal rival est arrêté, El Chapo devient le plus grand trafiquant de drogue au monde. Les autorités mexicaines sont alors accusées de le favoriser. Anabel Hernandez, journaliste mexicaine, a enquêté sur ce phénomène pendant 5 ans. Elle estime que « les gouvernements de Vicente Fox et Felipe Calderon n'ont pas mené la guerre contre les trafiquants, ils ont mené la guerre contre les ennemis d'El Chapo pour renforcer son monopole du trafic de drogue à Mexico ». Selon Anabel Hernandez, le but était d’avoir le cartel de Joaquín Guzmán sous leur emprise, afin d’avoir plus de contrôle sur les armes et le trafic de drogue.

Avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars, El Chapo est classé à la fin des années 2000 parmi les hommes les plus puissants au monde. Criminel sanguinaire, Joaquín Guzmán est pourtant perçu comme un bienfaiteur par certains : « Il est le seul à aider les gens » déclarait par exemple une manifestante lorsqu’El Cahpo risquait une extradition vers les États-Unis. De nombreuses chansons populaires célèbrent aussi El Chapo.

Lorsqu'il est de nouveau arrêté en 2014, il est l'un des hommes les plus recherchés du monde. Quelques mois plus tard, il s'évade encore. Cette fois, à moto dans un tunnel. En 2015, alors en cavale, il accorde une interview à l'acteur américain Sean Penn. Il sera finalement arrêté puis extradé vers les États-Unis pour être jugé pour ses multiples crimes. Depuis 2006, la guerre contre la drogue a fait plus de 200 000 morts au Mexique.