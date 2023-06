Des "zones interdites aux enfants" font polémique

En Corée du Sud, des "zones interdites aux enfants” font polémique. Ces zones sans enfants existent dans le pays depuis plusieurs années et il y en aurait près de 500 sur l'ensemble du territoire. La Corée du Sud enregistre actuellement le taux de fécondité le plus bas au monde, avec 0,78 enfant par femme et il est en réelle chute depuis 2012, soit un réduction de moitié. Le gouvernement a même mis en place un programme d'allocation mensuelle pour les jeunes parents, afin d’encourager les couples à fonder une famille. 200 milliards de dollars ont été dépensés au cours des 16 dernières années pour essayer d'encourager plus de gens à avoir des enfants.

Ce sont justement toutes les préoccupations autour des problèmes démographiques qui poussent certaines personnes à commencer à s'opposer au dispositif des zones dites “sans enfants”. La législatrice Yong Hye-in a relancé le débat ces dernières semaines, après avoir emmené son enfant de deux ans au Parlement, un lieu normalement sans enfants, à l'occasion de la Fête des enfants dans le pays, qui a lieu le 5 mai. Elle a déclaré à CNN qu'en Corée du Sud, "la vie quotidienne avec des enfants n'est pas facile" et que leur "société doit renaître en une société où les enfants sont inclus".

L’île de Jeju, lieu touristique dans le pays qui comprend pas loin de 80 zones de ce type, vient de débattre du tout premier projet de loi visant à interdire les zones sans enfants par crainte qu'elles ne commencent à nuire à sa réputation, et donc de perdre des opportunités économiques. Puisque la Constitution coréenne interdit la discrimination en fonction de l'âge, certains considèrent aussi que ces zones interdites aux enfants sont discriminantes. En 2017, la Commission nationale avait déjà jugé que les zones sans enfants avaient déjà violaient le droit à l'égalité et avait appelé les entreprises à mettre fin à cette pratique.

