L'histoire d'Emma Coronel, femme et complice d'El Chapo

C'est la femme et la complice d'El Chapo Guzmán, le plus puissant parrain du cartel de Sinaloa, et c'est grâce à elle qu'il a pu s'échapper de la prison la plus sécurisée du Mexique… Voici l'histoire d'Emma Coronel.