Fin des restrictions de visas pour le Maroc et l'Algérie

En 2023, le nombre de visas délivrés devrait retrouver un niveau proche d'avant la crise du covid

En septembre 2021, le gouvernement français a annoncé la réduction de 50 % des visas accordés à l'Algérie et au Maroc et de 30 % pour la Tunisie. A quelques mois de l'élection présidentielle, cette mesure avait un but bien précis : faire pression sur les pays du Maghreb accusés d'être peu coopératifs dans la réadmission de leurs ressortissants refoulés de France. Une décision unilatérale avec des conséquences directes sur des dizaines de milliers de personnes. Recruté au Maroc pour travailler en France, un ancien mineur raconte

Premières personnes touchées par cette mesure prise lors de la présidentielle d'Emmanuel Macron : les étudiants. Par exemple, avec 47 000 ressortissants chaque année, les Marocains sont la première communauté d’étudiants étrangers sur le sol français. Un an plus tard, la France a donc décidé de mettre fin à la crise des visas pour l'Algérie et le Maroc. Déjà au mois d'août, elle avait cessé d'être restrictive pour la Tunisie. En 2023, le nombre de visas délivrés devrait retrouver un niveau proche d'avant la crise sanitaire soit 275 000 aux Algériens, 350 000 aux Marocains et 145 000 aux Tunisiens. En Tunisie, de nouvelles émeutes éclatent 10 ans après la révolution