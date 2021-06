House of Grace : être une femme trans à Porto Rico

Pour Brut, notre reporter Léo Hamelin - Brut. vous emmène à la rencontre des jeunes transgenres de Porto Rico. Ici, la communauté trans est confrontée à la discrimination et à la violence. Ces 11 femmes et personnes de couleur non binaires ont donc créé leur propre lieu sûr, et ça s'appelle House of Grace.