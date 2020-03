Interview Brut : J. Balvin raconte son histoire

C’est qui, José Balvín ?

Il est l’ambassadeur mondial du genre reggaeton et un pilier emblématique du New Latino Gang. Voici son histoire.

José Balvín naît sous le nom de José Álvaro Osorio Balvín en 1985 à Medellin, en Colombie, une ville considérée comme le centre de l’ancien empire de la drogue de Pablo Escobar.

Il part vivre aux États-Unis à l'âge de 18 ans

Enfant, il écoute beaucoup de rock et se prend de passion pour Kurt Cobain. Mais à l’adolescence, il se découvre un intérêt pour le reggaeton après avoir écouté Daddy Yankee. Sa famille connaît alors des problèmes financiers, et il déménage dans un quartier ouvrier. Puis il part vivre aux États-Unis à l'âge de 18 ans : d’abord à Oklahoma, puis à Staten Island.

Aux États-Unis, il fait des petits boulots de promeneur de chiens, couvreur, et peintre en bâtiment. Il retourne alors en Colombie et s’inscrit à l'Université à Medellin pour sept semestres d'études de commerce international. À 19 ans, il décide de poursuivre une carrière musicale et se donne comme surnom J Balvin « El Negocio », « le business » en français.

Il se fait connaître avec le single « 6 AM » en 2014

Il signe avec Universal en 2013. En 2014, il se fait connaître avec le single 6 AM. Son premier album, La Familia, lui vaut trois nominations aux Latin Grammy awards. En 2015, il annule son concert au concours de Miss USA 2015 après les attaques de Donald Trump envers les immigrés latinos. Le 16 janvier 2016, son single Ginza bat le record de la vidéo de musique latino la plus visionnée en 24 heures.

Quelques mois plus tard, il survit à un crash d’avion alors qu’il quitte les Bahamas. En 2017, sa chanson Mi Gente arrive en tête du Top 50 mondial de Spotify. Plus tard, elle atteint les 1 milliard de vues sur YouTube. En 2018, il apparaît aux côtés de Bad Bunny sur l’album Invasion of Privacy de Cardi B et rejoint Beyoncé sur scène au festival de musique Coachella.

Il ne chante qu’en espagnol

Même s’il collabore fréquemment avec des artistes anglophones, il ne chante qu’en espagnol. En 2019, il est la première tête d’affiche latino à Lollapalooza en 28 ans. Un an plus tard, à 35 ans, il partage la scène avec Shakira et Jennifer Lopez pendant le show de la mi-temps du Super Bowl.

Dans sa vie, il remporte huit Billboard Latin Music Awards, quatre Latin Grammy Awards, quatre MTV Video Music Awards et reçoit deux nominations aux Grammy Awards. Le 20 mars 2020, il sort son nouvel album solo, Colores.