Iran-USA : des Iraniens célèbrent la défaite de leur équipe

Ces manifestants ont reproché aux joueurs d’avoir chanté l'hymne national

Acclamations, coups de klaxon, danses spontanées… Les célébrations ont surtout été visibles dans les villes où la contestation contre le régime est importante, comme le Kurdistan iranien. Pour rappel, des manifestations contre le régime ont lieu depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde arrêtée pour infraction au code vestimentaire. Mort de Mahsa Amini: l’Iran dédouane la police des mœurs

Des milliers de personnes ont été arrêtées et des centaines (300 selon les autorités, 448 selon l’ONG Iran Human Rights) ont été tuées au cours de ces manifestations. Certains manifestants reprochent aux joueurs d’avoir chanté l’hymne iranien lors des matchs de la Coupe du Monde contre le pays de Galles et les Etats-Unis. Voilées, dévoilées, les femmes iraniennes et le voile depuis les années 1950

Au premier match contre l’Angleterre, les joueurs n’avaient pas chanté l’hymne national, par solidarité avec les manifestants. Des scènes de tristesse ont aussi été filmées à Téhéran après la défaite en Coupe du monde face aux Etats-Unis, rival historique du régime iranien. Au Qatar, des bagarres entre supporters iraniens ont également éclaté autour du stade après le match contre les USA. Une femme portant un tshirt avec écrit Femme, vie, liberté a notamment été harcelée selon l’AFP. Les joueurs allemands protestent contre la FIFA