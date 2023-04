Joe Biden veut “finir le travail”

L’information est aujourd’hui officielle. Joe Biden se représente en tant que président des Etats-Unis pour un second mandat à la Maison Blanche. La déclaration a été faite le 25 avril. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Twitter, le démocrate a déclaré: “Finissons le travail. Je suis candidat à ma réélection. Je sais qu’on en est capables”. Il a désormais 80 ans. Un âge élevé auquel aucun président américain n’a jamais été élu. Le mandat étant de 6 ans, Joe Biden fêtera ses 86 ans en 2028 à la fin de ce second mandat s’il est réélu.

Joe Biden s'en prend à son adversaire Donald Trump





Il a fallu peu de temps pour que le camp adverse des Républicains s’emparent de son âge comme axe d’attaque. En janvier dernier, le sénateur républicain, Ted Cruz, déclarait sur CNN : “Il est manifestement diminué, bien en deçà du seuil nécessaire pour être un président opérationnel et efficace”. Le républicain Scott Reed ajoutait sur Reuters : “Il est choquant que M. Biden pense être en mesure de remplir un second mandat”.





Dans la vidéo dans laquelle il annonce sa candidature à sa réélection, Joe Biden a illustré ses propos par des images de l’assaut contre le Capitole, opéré en janvier 2021. Il déclare qu’il souhaite se présenter comme le rempart des libertés américaines alors que ces dernières sont, selon lui, menacées par des “extrémistes républicains” dans de nombreux domaines. “Nos libertés, il n’y a rien de plus important, rien de plus sacré, les protéger aura été le travail de mon premier mandat” déclare le 46e président des Etats-Unis.

Assaut du Capitole : Donald Trump accusé de "tentative de coup d'État"





Son mandat a été marqué par le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, son opposition à l’agression russe en Ukraine et sa fermeté face à la Chine, en ce qui concerne la politique étrangère. Des grands travaux de réindustrialisation et de transition énergétique ont été lancés lors de son mandat. Dans le camp démocrate, Robert Kennedy Jr., avocat et fils du ministre de la Justice assassiné en 1968, s’est également présenté. Marianne Williamson s’est également déclarée candidate. De son côté, le républicain Donald Trump ne s’est pas encore déclaré candidat.

Donald Trump, Joe Biden : deux discours, deux réalités





Qui est Joe Biden ?

Joe Biden est un homme politique américain qui est actuellement le 46ème président des États-Unis. Il est membre du Parti démocrate et a été élu président en novembre 2020, prenant ses fonctions le 20 janvier 2021. Auparavant, il avait été sénateur du Delaware pendant plus de 35 ans et avait également été le 47ème vice-président des États-Unis sous la présidence de Barack Obama, de 2009 à 2017. Biden a également occupé de nombreux autres postes politiques au cours de sa carrière, notamment celui de président du Comité des relations étrangères du Sénat et de président du Comité judiciaire du Sénat.

