Une vie : Joe Biden

Jamais deux sans trois, Joe Biden est candidat à l’élection présidentielle des États-Unis. Il a eu un long parcours avant d’arriver où il en est aujourd’hui.

Joseph Robinette Biden naît en 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. C’est l'aîné de quatre enfants. Petit, il subit les moqueries de ses camarades de classe car il bégaie. Lorsqu’il est adolescent, ses inspirations sont Martin Luther King, John F. Kennedy et Bobby Kennedy. À 22 ans, il rencontre l'institutrice Neilia Hunter. Ils se marient l'année suivante et ont trois enfants.

Ses débuts dans le monde politique

En 1965, Joe Biden est diplômé de l'université du Delaware, avec une double spécialisation en histoire et en sciences politiques. Trois ans plus tard, il obtient un diplôme de droit à l'université de Syracuse. Il commence alors à exercer le droit dans un cabinet à Wilmington, dans le Delaware. En même temps, il travaille comme avocat commis d’office à temps partiel.

À 29 ans, il devient sénateur du Delaware. Le 5 janvier 1973, il prête serment au Sénat depuis la chambre d’hôpital de son fils, Beau. Il passe 36 ans au Sénat américain. Il y préside de nombreuses commissions. À 33 ans, il rencontre Jill Tracy Jacobs. Ils se marient deux ans plus tard. En 1980, il devient père pour la quatrième fois d’une fille nommée Ashley. En 1987, il fait passer l’une des premières lois de lutte contre le changement climatique au Sénat. À 45 ans, il se présente pour la première fois à l’élection présidentielle. Cependant, il abandonne après un anévrisme cérébral. Il se présente à nouveau en 2007, mais se retire car Barack Obama et Hillary Clinton dominent la course. Barack Obama le choisit ensuite comme colistier. En 2015, son fils, Beau, meurt d’une tumeur au cerveau à 46 ans.

Tara Reade l’accuse d’agression sexuelle

Le 19 avril 2019, il annonce sa candidature à la présidence. La même année, Tara Reade, une ancienne employée du Sénat, l’accuse d’agression sexuelle et d’avoir eu des comportements sexuels inappropriés. Six autres femmes se joignent à cette accusation. Joe Biden se défend alors sur le ton de l’humour. Tara Reade ajoute, par la suite, que le candidat l’a plaquée contre un mur et l’a pénétrée avec ses doigts. Joe Biden continue de nier.

Toujours en 2019, une autre affaire refait surface : celle d’Anita Hill. En 1991, cette professeure de droit a accusé Clarence Thomas, candidat à la Cour Suprême, d’agression sexuelle. Lors de son témoignage devant le comité judiciaire du Sénat, elle a été discréditée par tous les membres blancs, dont leur président, Joe Biden.

« Aujourd’hui encore, je regrette de ne pas avoir pu trouver le moyen d'obtenir le genre d'audience qu'elle méritait, étant donné le courage dont elle a fait preuve en nous contactant. L'audience qu'elle méritait était une audience où elle était respectée, où le ton et l'interrogatoire n'étaient pas hostiles et aussi sales, où le fait qu'elle se soit avancée était reconnu comme un acte de courage en soi », dit-il.

Le seul candidat démocrate

En avril 2020, après l’abandon de tous ses concurrents, Joe Biden devient le seul candidat démocrate à la présidentielle. Le 25 mai 2020, il apparaît pour la première fois en public après deux mois de confinement. Contrairement à son adversaire Donald Trump, il porte un masque. Il s’oppose à la façon dont le président gère la crise sanitaire du Covid-19.

Le 21 août 2020, Joe Biden accepte officiellement l’investiture démocrate pour la course à la Maison Blanche. Sa colistière est la sénatrice Kamala Harris. Les trois débats qui opposent les deux candidats sont principalement marqués par des attaques sur la politique de l’un et de l’autre. Durant toute sa campagne, Joe Biden s’est placé dans la lignée des mandats de Barack Obama. Il joue la carte du rassemblement de la nation. Donald Trump, lui, semble miser sur les divisions.